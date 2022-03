Quando siamo a dieta e arriva il momento di pesarsi bisogna farlo nel modo giusto: ecco come procedere correttamente.

Finalmente abbiamo deciso di metterci a dieta. Ecco che allora tra gli strumenti che maggiormente ci servono più spesso in questo periodo c’è sicuramente la bilancia, essenziale per verificare i nostri progressi.

La bilancia è sicuramente utile da questo punto di vista ma non dobbiamo nemmeno abusarne, altrimenti otterremmo l’effetto contrario. Quello che conta però è sapersi pesare in modo corretto.

Molti infatti si fanno prendere la mano e finiscono per salire sulla bilancia ogni giorno. Scopriamo allora quali sono le regole per pesarsi nel modo giusto: ecco cosa fare e come procedere nella maniera corretta senza falsare i risultati.

Ecco le regole per pesarsi correttamente

Tra gli strumenti più diffusi che abbiamo per controllare i nostri progressi quando siamo a dieta troviamo sicuramente la bilancia. Molto spesso però capita di non saperla utilizzare rischiando quindi di ottenere dei risultati non del tutto veritieri.

Molti infatti commettono diversi errori quando si pesano, a cominciare dalla frequenza delle pesate. C’è chi ad esempio pensa che salendo tutti i giorni sulla bilancia possa notare meglio i propri progressi. Nulla di più errato.

Il peso corporeo infatti tende ad oscillare di giorno in giorno, in base a ciò che si è assunto, ma nella donne dipende anche dalle variazioni ormonali. Spesso pesarsi tutti i giorni può diventare una vera e propria ossessione che ai fini del dimagrimento diventa anche controproducente.

Scopriamo allora quali sono le regole per pesarsi nella maniera corretta e ottenere risultati veritieri.

1) Scegliere lo strumento giusto. Le bilance non sono tutte uguali. Quando compriamo una bilancia dobbiamo fare la scelta giusta. Di tipologie ce ne sono diverse in commercio, si passa da quelle classiche analogiche alle più innovative digitali. Addirittura ne esistono anche di più sofisticate che oltre al peso corporeo riescono anche a misurare la percentuale di grasso corporeo o la frequenza cardiaca. Tra tutta questa ampia varietà di scelta, in linea di massima possiamo optare per una buona bilancia digitale che ha come funzione principale l’indicazione del peso corporeo.

2) Scegliere una sola bilancia. Ogni bilancia ha la propria tolleranza ciò significa che ogni modello di bilancia ammette un margine di errore diverso. Le diverse condizioni ambientali, così come le marche differenti, o le stesse diversità tra bilance analogiche e digitali possono produrre risultati leggermente differenti. Ecco perché quando siamo a dieta è sempre bene pesarsi sulla stessa bilancia.

3) Piano d’appoggio giusto. La bilancia quando ci pesiamo deve stare su un piano d’appoggio rigido e naturalmente non su una superfice inclinata. Da evitare anche tappetini sotto alla bilancia che possono compromettere il risultato. Una volta poi che abbiamo posizionato la nostra bilancia evitiamo di spostarla continuamente per evitare che i risultati possano oscillare.

4) Pesarsi sempre nello stesso modo. Quando ci dobbiamo pesare costantemente per verificare eventuali risultati di una dieta dobbiamo farlo sempre alle stesse condizioni. Ciò significa che se la prima pesata l’abbiamo fatta con la biancheria intima, piuttosto che nudi, dovremo ripesarci in quelle stesse condizioni. Altrimenti il risultato sarà falsato. Non solo, se la prima volta ci siamo pesati dopo aver bevuto un bicchiere d’acqua, dovremo ripetere le successive pesature sempre dopo aver bevuto lo stesso bicchiere d’acqua. Stesso discorso vale per il bagno. Se nella prima pesata siamo stati prima in bagno dovremo ripetere la procedura anche nelle successive pesate.

5) Pesarsi sempre lo stesso giorno alla stessa ora. Altro punto fondamentale è scegliere un giorno della settimana e un orario e pesarsi ogni settimana rispettando quelle date. Ad esempio se la prima volta ci pesiamo il lunedì mattina alle 9 dovremo ripetere la settimana successiva la pesata sempre di lunedì alle 9. Durante la giornata infatti il peso può oscillare anche di 2-3 chili a seconda di ciò che introduciamo, dalla ritenzione idrica e così via. Preferibilmente è sempre meglio pesarsi al mattino e a digiuno.