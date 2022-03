Queste sono le posizioni che devi provare almeno una volta nella vita

Nella lista delle posizioni da provare a letto con il tuo partner non possono mancare queste: tutti devono tentarle almeno una volta nella vita!

Quante volte ti è capitato di leggere alcuni pezzi che riguardano intimità e vita sessuale delle persone e scoprire che è la routine a fare i danni peggiori ad una coppia?

E quante altre volte ti sei detta: questo a me, a noi, non capiterà mai siamo troppo eccitanti, intriganti ed emozionanti a letto per finire incastrati in una routine!

Facciamo un salto a qualche anno dopo, quando tu ed il tuo partner avete una relazione stabile ormai da qualche anno.

Vi amate alla follia, certo, e il momento dei drammi e delle litigate è finito e passato (fortunatamente). Adesso avete problemi più seri oltre che una vita piena di impegni da far quadrare vicino alla vostra relazione. Ehi, dai, non abbatterti: ci siamo noi a darti una mano qui!

Posizioni da provare almeno una volta nella vita: ecco quali sono per divertirsi a letto

Sappiamo benissimo che credi di non avere bisogno di una lista di “posizioni da provare” almeno una volta nella vita.

Tu ed il tuo partner non avete nessun problema sotto le lenzuola, anzi! Va tutto benissimo, alla grande, meglio di così non si potrebbe e…

Dai, non stiamo cercando di dirti che i vostri rapporti intimi sono noiosi (assolutamente, non possiamo saperlo!) ma solo che cambiare ogni tanto le carte in tavola è divertente!

Quelle di cui vogliamo parlare oggi, infatti, sono posizioni da provare una tantum per cercare di “svecchiare” un poco il vostro rapporto e anche per divertirvi a fare qualcosa di nuovo una volta ogni tanto.

Chi lo sa, queste posizioni da provare potrebbero diventare la norma perché, magari, vi piacciono tantissimo! Ecco che la routine si ribalta, nuovamente, e voi finite per fare sempre… beh, le posizioni da provare!

Su, su, stiamo scherzando: volevamo solo farci quattro risate prima di scoprire quali sono queste posizioni mai provate prima da anima viva.

(Scherziamo di nuovo: qualcuno le ha già provate e siamo sicuri che magari qualcuna la conosci anche tu!).

Allora sei pronta a togliere dalla lista tutte quelle che conosci e provare, in caso, quelle nuove?

Ecco quali sono le posizioni da provare almeno una volta nella vita!

Posizione del ponte

Ebbene sì, ti ricordi quando alle medie o al liceo con le amiche vi sfidavate a fare “il ponte”?

C’è chi (come chi ti scrive) non riusciva a farlo neanche allora, quando era sicuramente più snodata di adesso.

Dobbiamo rispolverare le nostre conoscenze ginniche e darci da fare: per la posizione del ponte ti servirà, proprio, saper fare il ponte!

Il tuo partner si siede sui glutei e ti guarda mettere in pratica questa posizione.

Tu, con le piante dei piedi ben ancorate al suolo, da sdraiata a pancia in su ti alzi grazie alle mani ed alle braccia che hai posato all’insù, sul pavimento.

Da questa posizione (strano ma vero), l’angolazione della penetrazione è veramente fantastico e tu, oltre a faticare un poco, stai anche tonificando i muscoli.

Il dondolo

Ok, basta lavorare non stai mica andando in miniera ma facendo l’amore!

La posizione del dondolo potrebbe essere quella perfetta per te.

Il partner si sdraia con la schiena a terra e piega le ginocchia verso di sé, andando a formare una specie di seduta.

Eh sì, hai capito bene: è lui il dondolo!

Tu, dandogli le spalle, ti “siedi” su di lui (e sulla sua erezione, quindi fai attenzione!) e, a penetrazione avvenuta, ti “dondoli” proprio come se fossi su una sedia!

In questa posizione vi consigliamo, soprattutto, di fare grande attenzione a non farvi male: mettete dei cuscini nei punti strategici e godetevi questa nuova realtà!

La carriola: ecco una delle posizioni da provare almeno una volta nella vita

Fortunatamente per te (ma non per il tuo partner) anche questa è una posizione nella quale tu dovrai fare poco o niente.

O quasi!

Partite mettendovi in piedi: tu dai le spalle al partner anche se siete estremamente vicini.

A questo punto, tu ti pieghi in avanti, poggiando le mani a terra: non preoccuparti di tenere dritte le ginocchia, questo non è un test della resistenza fisica!

(Non fare quella faccia, dai: pensa se ti avessimo detto di provare la posizione del ragno!)

Lascia che il tuo partner afferri prima una tua gamba (e se pensi di stare più comoda così, lascia l’altra a terra) e poi l’altra.

A questo punto tu sei diventata una vera e propria carriola (se ti interessa sapere di più di questa posizione sappi che ne abbiamo parlato in questo articolo) e voi potete iniziare a darvi da fare.

Tu devi saper muovere il busto per godere al massimo: qualche tentativo è d’obbligo!