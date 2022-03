Armadio troppo pieno? Ecco cinque trucchi anti disordine

Scopri come risolvere una volta per tutte il problema dell’armadio pieno. Le regole che faranno ordine nella tua vita.

Avere un armadio troppo pieno è un problema comune e che affligge tantissime persone. Si tratta infatti di un particolare che fa perdere molto tempo sia quando si cerca di fare ordine in casa che quando ci si trova a decidere cosa indossare.

Un armadio pieno, infatti, non stimola né serenità né creatività e porta invece a volersi allontanare il prima possibile da quel caos visivo. Inoltre, sempre a causa del disordine ci si trova quasi sempre a non trovare quel che si cerca. E, in alcuni casi, si finisce persino di dimenticare quella gonna o quegli abiti che sarebbero tornati proprio utili per quell’evento particolare. Problemi che non uccidono nessuno ma che possono peggiorare una giornata storta e rendere nervosi già prima di uscire.

Cosa fare, quindi? Per fortuna ci sono ben cinque trucchi che messi in atto possono aiutarti a far ordine all’interno del tuo armadio. E tutto senza dover buttare necessariamente qualcosa. Anche se, come vedrai a breve, imparare a disfarti del superfluo a volte può esserti utile a trovare gli abiti giusti al momento giusto. Cosa che ti farà sembrare di averne molti di più.

Armadio pieno: cinque strategie per combatterlo

Se anche tu sei sempre alle prese con un armadio pieno e tanta voglia di cambiare le cose, questa mini guida con le cinque strategie per riuscirci farà al caso tuo. Basta infatti seguire i vari step per ritrovarti con un armadio come nuovo e questo a prescindere da quanto sia grande. Perché, diciamocelo, nessun armadio lo è mai abbastanza.

Iniziamo quindi a scoprire le mosse da compiere per poter contare su di un guardaroba in grado di rendere più semplice la scelta di cosa indossare.

Elimina il superfluo

Iniziamo con il dire che non si parla di buttar via abiti che si usano o si amano per far spazio ma di individuare quelli che non si usano davvero da anni per fare spazio a tutti gli altri. Se temi di pentirti della scelta puoi sempre metterli in una scatola da riporre altrove. Se ti verrà in mente di prenderne uno e usarlo saprai dove trovarlo.

In caso contrario, saprai che quell’abito specifico, forse è davvero di troppo. Questa prima cernita di aiuterà anche a capire quali sono gli abiti che ti piacciono davvero e ti aiuterà a ricordarti di quelli che avevi quasi dimenticato solo perché in disuso da un po’. Un buon modo per fare shopping senza spendere soldi e tutto grazie a quanto è riposto nel tuo armadio praticamente da tempo.

Dividi gli spazi

Una strategia che funziona sempre è quella della suddivisione degli spazi. Dividendo il tuo armadio in zone specifiche, ti aiuterà infatti a sapere subito dove orientarti per trovare quello che cerchi. Ecco quindi che potrai adibire un cassetto solo alla biancheria intima, uno ai calzini e uno ai pigiami. Se non hai cassetti puoi optare per delle scatole larghe dove piegare le tue cose in modo da averle sempre a vista. In questo modo ti basterà abbassare lo sguardo per individuare ciò di cui hai bisogno e prenderlo. Stessa cosa che potrai fare quando arriverà il momento di riporre la tua roba nell’armadio.

Gli abiti potrai appenderli come sempre magari dividendoli per categoria o per colore. Maglie e jeans possono stare nei cassetti o in ceste di vimini. Inoltre, se l’armadio è piccolo puoi appendere agli sportelli delle buste dove attaccare sciarpe, foulard, borse e quanto può esserti utile trovare a colpo d’occhio. Con una buona suddivisione degli spazi non dovrai più cercare cose alla rinfusa e ciò ti consentirà di mantenere l’ordine nel tuo armadio e nella tua testa.

Crea spazi alternativi

Se l’armadio non basta puoi creare un suo prolungamento attraverso l’uso delle scatole. In cima, ad esempio, potresti metterne di belle e da adibire a porta coperte e lenzuola in modo da tenerle sempre in ordine. Sempre nelle scatole potrai inserire anche gli abiti della stagione precedente in modo da non averli tra i piedi pur mantenendoli sempre a portata di mano.

Così facendo, avrai sempre modo di usufruirne in caso di bisogno ma senza dover impazzire ogni giorno nel cercare ciò che ti serve attraverso vestiti che al momento non ti servono.

Abbina gli abiti tra loro

Se sei solita fare sempre gli stessi abbinamenti e hai abiti ormai collaudati, mettili vicini tra loro. In questo modo scegliere cosa indossare al mattino sarà più semplice. Al contempo il tuo armadio sembrerà meno pieno e ti porterà a fare meno fatica quando devi capire cosa indossare.

In alternativa puoi creare questa separazione tra abiti da ufficio, altri da tempo libero ed altri da sera. Questi ultimi potresti tenerli proprio in un angolo meno a vista o se non rischiano di rovinarsi, sistemarli in una scatola in modo da sapere dove trovarli quando ti troverai a fare le inevitabili prove vestito che si fanno sempre in certe occasioni. Una volta finito ti basterà riporre tutto nella scatola lasciando l’armadio ancora in perfetto ordine.

Crea una zona accessori

Anche gli accessori dovrebbero avere una zona tutta loro e che non necessariamente deve trovarsi nell’armadio. Borse, sciarpe, guanti e cappelli possono infatti essere riposti anche altrove o, come già detto, in buste da appendere all’interno dell’armadio.

Se hai tante cose puoi optare per tenere nell’armadio solo quelle che usi di più e creare una scatola speciale per quelle più ricercate. In questo modo le manterrai anche al riparo da polvere e usura e saprai sempre di avere un angolo per quegli accessori che riescono a farti sentire speciale.

Imparare a far ordine nel modo giusto ti aiuterà a risolvere il problema dell’armadio pieno. Ciò ti consentirà di vivere con maggior serenità e di non avere sempre l’ansia da “cosa mi metto”. Un buon modo per ritrovare un po’ di serenità e per guadagnare tempo libero. Esattamente quello che spendi ogni volta per rimettere ordine nel caos generato prima di uscire.