Chi è il tuo angelo custode secondo il tuo segno zodiacale?

By

Gli astri ci rivelano chi è l’angelo custode che protegge ciascun segno zodiacale e come lo aiuta a superare gli ostacoli e andare avanti.

Credi negli angeli custodi? Per alcune persone queste presenze soprannaturali chiamate a proteggerci esistono eccome e gli astrologi confermano che stando alle loro interpretazioni ogni segno zodiacale avrebbe il proprio angelo custode. Scopri il nome del tuo.

Credere nell’esistenza di un angelo significa credere nella presenza di una spiritualità in grado di sostenerci e proteggerci. Questi esseri premurosi sarebbero un dono del cielo il quale invia i suoi angeli sulla terra per aiutare l’essere umano in questa esperienza terrena. Anche tu hai un angelo custode ed il suo nome è legato al tuo segno zodiacale.

Ecco chi è il tuo angelo custode in base al tuo segno zodiacale

Il tuo angelo custode ti guida affinché tu non faccia l’errore di compiere scelte sbagliate, ti consigli in merito alle persone da tenere al tuo fianco, ti da un po della sua forza quando sei esausto e una spalla sulla quale piangere quando hai bisogno di sfogarti. Il tuo angelo ti salva la vita quando è in pericolo e ti aiuta a migliorarla giorno dopo giorno. Il tuo angelo custode ha un nome specifico, te lo presentano gli astrologi:

1- Samael per l’Ariete

Il segno dell’Ariete è impavido, ha molta fiducia in se stesso e la sua grande autostima è dovuta all’angelo custode di questo segno, Samael, l’angelo della fiducia, Questo angelo tiene lontano la paura e l’ansia e infonde coraggio.

2- Anael per il Toro

Il Toro è un segno che ha una grande vocazione per la famiglia e questo è dovuto al suo angelo, Anael, garante dell’amore e della stabilità. Questo angelo è un balsamo per il cuore ti aiuta a scegliere la persona giusta da tenere al fianco e in caso di dubbi ti farà ritrovare la fede e l’amore.

3- Ambriel per il Gemelli

I Gemelli, si pongono molte domande, sono curiosi e la loro vita è ricca di dilemmi. Il loro angelo Ambriel è la loro guida spirituale che mostra loro quale direzione prendere. Ambriel, calma lo spirito dubbioso del Gemelli e lo aiuta a vivere con maggiore serenità.

4- Muriel per il cancro

Il Cancro è un segno amorevole e protettivo grazie al sostegno del suo angelo custode, Muriel, riesce a tenere lontana la negatività e le energie negative. Questo angelo dona al segno la giusta motivazione per affrontare tutto e superare eventuali ostacoli.

5- Verchiel per il Leone

Il Leone è un segno che sprigiona luce, è brillante e coraggioso e deve queste sue qualità a Verchiel, il suo angelo custode che riordina le idee e porta chiarezza. Il Leone sa sempre cosa fare, il suo angelo porta luce e illumina il suo percorso.

6- Hamaliel per la Vergine

Il segno della Vergine è preciso, puntuale, metodico e saggio perchè è governato da Hamaliel, un angelo che infonde consapevolezza sull’ambiente circostante. Hamaliel è attratto dalla bellezza, questo spiega il bisogno della Vergine di avere intorno un ambiente curato e in ordine, praticamente perfetto.

7- Uriel per la Bilancia

La Bilancia è un segno che cerca sempre l’armonia. Il suo angelo Uriel incarna la grazia ed è simbolo di giustizia. Questo è il motivo per il quale questo segno è così attento all’equilibrio e all’armonia.

8- Barachiel per lo Scorpione

Il segno dello Scorpione è misterioso e introspettivo. Forte e deciso a migliorarsi costantemente, è governato da un angelo che simboleggia la trasformazione e incita al miglioramento continuo. Barachiel tiene lontana la negatività, la tristezza e la depressione oltre che ogni forma di dolore emotivo.

9- Adnachiel per il Sagittario

Con il suo potere e la sua energia, Adnachiel guiderà i nativi del segno del Sagittario. Ha l’ottimismo, la resistenza e la resilienza necessari al Sagittario per superare le sue paure e rompere le catene che gli impediscono di progredire.

10- Hamiel per capricorno

Il Capricorno è un grande lavoratore determinato e preciso. Il suo obiettivo principale è quello di rimpinguare le sue finanze per cui tende a essere poco presente per i suoi cari. Questo segno riesce sempre a mantenere ottimi rapporti con tutti grazie al suo angelo, l’angelo della riconciliazione, Hamiel è saggio e premuroso e ricordano al Capricorno l’importanza del rispetto e della moralità.

11- Gabriele per l’Acquario

L’Acquario è il segno più instabile dell’oroscopo. All’avanguardia e sempre anticonformista, lungimirante, il suo più grande desiderio è guadagnare tanto lavorando poco. Questa sua tendenza è da attribuire al suo angelo, l’Arcangelo Gabriele, simbolo di speranza e fertilità, che porta gioia e abbondanza nella vita dell’Acquario.

12- Eyael per i Pesci

I pesci sono dei sognatori molto sensibili. Il loro angelo custode Eyael, è un angelo gentile e guida il Pesci verso la verità, una garanzia che gli permette di raggiungere i suoi obiettivi di vita. Questo angelo spazza via l’angoscia che spesso si stabilisce nell’animo del Pesci.