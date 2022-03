Con loro devi fare estrema attenzione: sono i segni più delicati di tutti

By

Meglio muoversi in punta di piedi quando ci sono loro e fare attenzione alle parole che usi: sono i segni zodiacali più delicati di tutti!

Hai presente un piccolo fiore di campo, appena nato, che si regge traballante su uno stelo verde, esposto a pericolo ed intemperie?

Bene, oggi abbiamo intenzione di parlare di tutte quelle persone che assomigliano proprio a quel piccolo fiore di campo.

Eh sì, abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti di parlarci dei fiori più delicati dell’oroscopo, tutti quei segni che appena qualcosa va male vanno letteralmente in pezzi.

Meglio sapere con chi hai a che fare, no?

I segni zodiacali più delicati di tutto l’oroscopo: ecco la classifica di oggi

Quante volte ti è capitato di incontrare una persona che magari sembrava dura come una roccia ma si è poi rivelata… tenera come un fiorellino appena nato?

Bene, sappi che forse quella persona era in realtà uno dei segni zodiacali più delicati di tutto l’oroscopo e tu, trattandola rudemente, hai fatto proprio una figuraccia.

Accidenti!

Come fare a riconoscere le persone gentili e delicate a prima vista, senza passare per la classica figuraccia?

Ma grazie alla nostra classifica dell’oroscopo di oggi, che domande!

Abbiamo pensato che fosse meglio raggruppare i “delicati” in una classifica apposita, in modo da evitare problemi e da sapere sempre (più o meno) chi abbiamo davanti.

Pronto a scoprire le prime cinque posizioni di oggi?

Vergine: quinto posto

I nati sotto il segno della Vergine, che spesso sembrano particolarmente concreti e categorici, sono nella classifica dei segni zodiacali più delicati dell’oroscopo?

Ma è veramente possibile? La risposta, ovviamente, è sì: stelle e pianeti non si sbagliano mica!

I Vergine sono persone particolarmente sensibili anche se, spesso, fanno finta di no. Chi è nato sotto questo segno è una persona che ci rimane male veramente molto spesso e quasi per qualsiasi motivo. Fate veramente estrema attenzione con loro!

Leone: quarto posto

Anche i nati sotto il Leone sono tra i segni zodiacali più delicati dell’oroscopo: vi sembra impossibile? Eppure è proprio così!

Ai Leone, per quanto siano fieri ed orgogliosi, bisogna fare sempre veramente molta attenzione: il modo in cui gli parlate o vi rivolgete loro è fondamentale.

Basta una parola sbagliata per trasformare il Leone da un leoncino… a una vera e propria belva!

Anche se strepitano ed urlano, non spaventatevi: i Leone ci sono solo rimasti estremamente male proprio perché sono molto più delicati di quello che vogliono farvi credere!

Pesci: terzo posto

Nella classifica dei segni zodiacali più delicati di tutto l’oroscopo non potevano mancare, ovviamente, i nati sotto il segno dei Pesci.

Cari Pesci sapete benissimo di essere persone particolarmente sensibili sempre pronte a prendere male qualsiasi parola di troppo. Non lo fate appositamente: siete solo costruiti così!

I Pesci sono persone alle quali bisogna fare attenzione: se dite qualcosa di sbagliato potrebbero legarsela al dito. Di fronte non vi faranno mai niente: sono sempre sorridenti e decisamente amorevoli con gli altri; alle spalle, però, sappiate che i Pesci inizieranno a serbare rancore nei vostri confronti. A quel punto, ve lo possiamo dire noi, i guai sono seri. Fortunatamente, la delicatezza dei Pesci li mette anche in condizione di perdonare ma solo se troverete la “formula” giusta!

Bilancia: secondo posto

Anche i nati sotto il segno della Bilancia si trovano nella nostra classifica di oggi. Ehi, care Bilancia, non prendetevela se siete delicati: non tutti possono essere nella classifica dei segni zodiacali più coraggio dell’oroscopo! (Ma voi ci siete dentro quest’ultima?).

Capita spesso che ai nati sotto il segno della Bilancia non si riconosca un’appropriata sensibilità perché sono sempre allegri.

Spacconi e pronti a fare festa, i Bilancia non danno proprio l’impressione di essere persone delicate: eppure lo sono eccome!

Alla Bilancia, infatti, capita spesso di vedere o di sentire i propri sentimenti feriti senza poter fare niente.

Gli altri si aspettano da loro che siano sempre clown: allegri e pronti a divertire!

Non dimenticatevi che tutte le Bilancia hanno una profonda dimensione di sensibilità e che, per questo motivo, vanno trattati come se fossero delicatissimi. Lo sono davvero!

Cancro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più delicati di tutto l’oroscopo

Cari Cancro, chi meglio di voi poteva regnare su questa classifica di segni zodiacali? Siete senza dubbio i più delicati di tutto l’oroscopo, non ci sono dubbi!

I Cancro sono persone che prendono praticamente tutto sul personale: non solo commenti altrui ma anche occhiate o semplici dimenticanze possono diventare un motivo di vero e proprio sconforto per loro!

Certo, questo fa dei Cancro anche persone particolarmente difficili con le quali approcciare: praticamente non c’è verso di non sbagliare, potrebbero sempre prendersela a male!

Il motivo è che i Cancro sono estremamente coriacei fuori ma anche delicatissimi appena scalfite la superficie. Sono persone che vivono costantemente sotto una lente d’ingrandimento (la loro) che li rende insicurissimi!

Ecco perché ai Cancro capita spesso di non riuscire a sopportare cose che a tutti gli altri sembrano normalissime. I Cancro si sono già giudicati da soli, si sono già giudicati attraverso i vostri occhi e quelli di alcuni sconosciuti e ne sono usciti praticamente distrutti.

(Proprio per questo non li troverete nella classifica dei segni zodiacali dal cuore di pietra: il loro è sempre pronto a sanguinare!).

Fate attenzione con i Cancro: sono persone delicatissime che possono andare in pezzi da un momento all’altro!

