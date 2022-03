Guarda questa immagine: cosa pensa di te quella persona particolare

Sei pronta per il test “cosa pensa di te”? Come chi, lo sappiamo benissimo che hai in mente una persona specifica: allora non sei curiosa?

Il test di oggi è veramente un test che che cerca di scoprire, grazie alla tua intuizione ed al tuo occhio “privato” su te stessa e su che cosa succede nella tua vita.

Ovviamente, per eseguire il test, dovrai metterti alla prova tu e dirci che cosa vedi nel quadro che ti proporremo. (Lo vedi già qui sotto).

Quello che scopriremo, però, è che cosa pensa di te quella persona particolare… dai, su, hai presente benissimo di chi stiamo parlando!

Allora che ne dici: ti va di provare a giocare con noi anche oggi?

Test: cosa pensa di te? Dicci cosa vedi e scopri cosa pensa “lui” veramente

Che nella tua vita ci sia una persona speciale, è indubbio.

Appena hai letto “cosa pensa di te” ti è venuta subito in mente una persona in particolare, non è vero?

Potrebbe trattarsi del tuo partner o del tuo migliore amico, di qualcuno che vorresti fosse il tuo partner o di quell’amico con cui hai litigato e non parli più.

Se vuoi sapere che cosa pensa di te, non devi far altro che guardare il quadro qui sopra, un’opera del pittore surrealista Vladimir Kush.

Quello che vogliamo sapere da te, oggi, è che cosa ha attirato di più la tua attenzione.

No, tranquillo: non ci sono disegni “nascosti” da individuare o elementi che si fondono gli uni con gli altri.

Il quadro è esattamente quello che vedi solo che ci sono degli elementi decisamente importanti e tu, sicuramente, ne hai notato uno prima degli altri.

Guarda con calma il disegno e ripensa a cosa ti ha colpito per primo tra tutti i “soggetti” di questo strano quadro.

Il test “cosa pensa di te“, ci svelerà che cosa pensa veramente quella persona… anche se non sappiamo (noi) chi sia quella persona in particolare. Sei tu a saperlo!

Per questo motivo è così importante che sia tu a dirci che cosa vedi: allora, sei pronta a conoscere la verità?

il fiume verde fatto di mille righe concentriche : il fiume e l’acqua sono da sempre elementi di purificazione.

Che cosa vuol dire, questo, che sei per caso un purificatore come un filtro dell’aria?

No, ovviamente no, dai, stiamo scherzando!

La persona particolare che ti è venuta in mente pensa di te che tu sei un’energia positiva e liberatrice nella sua vita.

Evidentemente questa persona deve combattere ancora con dei “demoni” personali. Potrebbe trattarsi di una relazione finita male, di problemi sul lavoro o nella vita privata: cose che non riguardano te ma che rendono la sua vita decisamente difficile.

Fortunatamente ci sei vicino a lui! La persona particolare

La persona particolare che hai in mente, purtroppo, sta pensando che è ora di andare avanti con la sua vita. Eh sì, ci dispiace dirtelo in questa maniera cruda ma questa figura rappresenta una simbologia di distacco, per quanto faticoso e lento.

Forse vi state allontanando entrambi eppure tu non riesci a vedere i benefici di tagliare i rapporti con questa persona.

Puoi star certa, però, che questa persona pensa fortemente ad allontanarsi: se devi correre ai ripari, questo è il momento per farlo!

Mm, c’è qualcosa che dobbiamo analizzare bene!

Il test “che cosa pensa di te”, ci dice che quella persona particolare pensa che tu debba ancora crescere e maturare. Ehi, che cosa è successo tra di voi?

Forse avete litigato furiosamente a causa di qualcosa di sciocco oppure vi siete ritrovati a fare una discussione nella quale, in un modo o nell’altro, la persona in questione ha visto, da parte tua, una sorta di “infantilismo”.

Non sappiamo se tu sia stato infantile o meno ma di certo quello che pensa la tua persona particolare si aggira intorno a questo cardine. Sempre meglio andare piano invece che finire in una relazione tossica ( qui, a proposito, c’è un test che ti dice se la tua relazione lo è ). Insomma, meglio procedere con prudenza, ok?

Se hai notato quel piccolo sprazzo di chioma dell’albero che si intravede sulla parte alta del quadro, puoi di certo dirti soddisfatto. Quella persona che hai in mente pensa ogni bene di te e, anzi, non vede l’ora di stare insieme il più possibile!

(Forse dovresti provare anche il nostro test del tratto predominante del tuo carattere: si vede che il tuo è veramente buono!).