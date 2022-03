Test dell’Ascolto | Per gli altri sei più brava a parlare o ad ascoltare?

Il test dell’ascolto ti permetterà di capire se, a prescindere da quello che credi, sei più brava ad ascoltare gli altri o a parlare di te.

Essere capaci di ascoltare gli altri senza esprimere giudizi troppo severi è considerata un’abilità importante, soprattutto per le donne. Il motivo è che la capacità di ascolto e accoglienza è da sempre considerata una qualità positiva tipicamente femminile.

In realtà, a prescindere dal sesso, ogni persona ha una maggiore propensione ad ascoltare gli altri o a parlare di sé. Non è un caso, infatti, che chi eccelle in una di queste due abilità è estremamente scarso nell’altra.

Capita però che l’immagine che una persona ha di sé può essere estremamente diversa dalla realtà delle cose.

Questo significa che forse credi di non essere una buona ascoltatrice mentre in realtà le persone si trovano molto a proprio agio nel parlare con te. Al contrario, potresti credere di parlare fin troppo di te e dei tuoi interessi mentre non è questo che pensano gli altri.

Con questo test ti permetteremo di avere una fotografia più veritiera di chi sei davvero da questo punto di vista

Test dell’Ascolto

Per eseguire questo test dovrai semplicemente osservare i quattro oggetti che vengono proposti nell’immagine e scegliere quello da cui ti senti più rappresentata. Fatto questo non ti rimane che leggere il profilo corrispondente!

1 – La conchiglia

Quando si pensa a una conchiglia “a chiocciola” il primo gesto che viene in mente di compiere è quello di appoggiarla all’orecchio per sentire il rumore del mare.

Se non hai pensato a tutto questo ma hai istintivamente scelto la conchiglia come oggetto che ti rappresenta meglio, significa che ami parlare più che ascoltare. Sei però una di quelle rare persone che, mentre parla, genera negli altri un ascolto attivo e interessato.

Questo significa che le persone amano sentirti parlare perché il tuo modo di farlo non esprime superiorità o egocentrismo. Al contrario, parli per comunicare argomenti interessanti e sai come far sentire le persone a proprio agio. Ottimo!

2 – Il diario

Tutte le bambine nella vita hanno posseduto almeno un diario segreto. Il motivo per cui siamo sempre state così affezionate a questi oggetti è che ci sentivamo completamente libere di poter esprimere i nostri pensieri senza essere controllate o giudicate dai genitori o da chiunque altro.

Ovviamente però il diario è l’espressione massima della soggettività: si limita a raccogliere il punto di vista esclusivo e le emozioni di una sola persona.

Se hai scelto il diario segreto per rappresentare il tuo carattere significa che sei sicuramente molto più brava a parlare che ad ascoltare e che, in realtà, l’unica voce alla quale sei in grado di prestare attenzione per molto tempo è la tua.

Questo non significa che tu lo faccia apposta o che il tuo desiderio principale sia di togliere spazio agli altri. A volte hai semplicemente delle idee così chiare e così ben formate sulle cose che esprimerle in maniera dettagliata ti sembra la cosa più naturale del mondo.

3 – La tazza

Davanti a una bevanda bollente, che sia un tè, un caffè o una cioccolata calda, si chiacchiera, ci si scambia confidenze e ci si sente a proprio agio.

Inoltre, a livello simbolico la tazza è un oggetto molto “femminile”, poiché la sua funzione essenziale è quella di “contenere” le bevande che vi vengono versate, esattamente come il corpo femminile accoglie il seme maschile e la vita di un figlio.

Se hai scelto questa immagine sei sicuramente una persona molto più portata all’ascolto che all’espressione del proprio pensiero. Sei in grado di mettere le persone così a proprio agio che spesso ti ritrovi ad essere la confidente di tutti.

A causa di questa tua attitudine, però, corri il rischio di essere sempre “messa da parte” finendo per non essere mai al centro dell’attenzione. Certo, in fondo ti sta bene, ma non è sempre un atteggiamento salutare!

4 – La rivista

Le riviste, soprattutto quelle di gossip e spettacolo, sono fatte per coloro che amano ascoltare e amano parlare. Soltanto informandosi su tutto e tutti si hanno più informazioni da condividere e quindi più argomenti di cui discutere.

Se hai scelto questo oggetto si può dire senza ombra di dubbio che sei una di quelle rare persone brava tanto ad ascoltare quanto a parlare. Entrambe queste attività ti danno moltissimo piacere e divertimento, a patto però che non si parli di te!

Adori infatti parlare (e un po’ sparlare) degli altri, così come adori ascoltare gli ultimi pettegolezzi ma non parli mai molto di te. Il motivo probabilmente, è che non vuoi che la tua vita finisca in piazza come quella delle persone di cui ami tanto sapere assolutamente tutto!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.