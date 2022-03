5 idee per abbinare gli shorts, essere alla moda e valorizzare le forme

Gli shorts sono uno di quegli indumenti che tutte abbiamo nel nostro armadio, ma come li possiamo abbinare per essere trendy ma valorizzare le nostre forme? Ve lo diciamo noi.

Gli shorts sono un evergreen, come il rosso, il blazer, la giacca di pelle. Sono uno di quei capi che, almeno una volta nella vita, dobbiamo aver comprato tutte, a prescindere dalle età, dal fisico, dai gusti.

Del resto sono un capo estremamente versatile: possono essere sexy, eleganti, chic, casual, raffinati. Tutto dipende dai capi a cui decidiamo di abbinare i nostri shorts. Ecco quindi 5 idee per abbinare gli shorts nel modo giusto.

5 idee per abbinare gli shorts ed essere alla moda

Gli shorts sono un capo antichissimo, molto più di quanto si possa immaginare. Affondano le loro radici negli Stati Uniti tra il XIX e il XX secolo, ma originariamente venivano utilizzati dai bambini maschi fino all’età dell’adolescenza. In alcune scuole facevano parte della divisa, associati con calzini lunghi fino alle ginocchia. Quando i ragazzi arrivavano all’adolescenza, i pantaloncini venivano sostituiti dai pantaloni lunghi e questo indusse la gente a ritenere che gli shorts fossero un capo prettamente infantile.

Solo verso la metà del XX secolo i pantaloncini sono entrati a far parte dell’abbigliamento sia maschile che femminile, di tutte le età. Ma come vanno indossati? Ecco 5 idee per abbinare gli shorts.

Short a vita alta con blazer oppure giacca di pelle

Questo look è ideale soprattutto in autunno oppure in primavera, quando non fa nè troppo caldo nè troppo freddo insomma. Comunque abbinare gli shorts a vita alta al blazer oppure alla giacca di pelle ci fa andare sempre a colpo sicuro.

Per essere davvero alla moda, la cosa migliore è mettere da sotto una maglia inserita all’interno del pantaloncino, oppure anche un body.

Per rendere il look più sofisticato, ma al tempo stesso sexy, puoi abbinarli a una camicia bianca da portare leggermente sbottonata, oppure ad una camicia di seta, oppure ancora ad una camicia trasparente.

Short e crop top

Ovviamente questo look va bene per l’estate, sia chiaro. E, soprattutto, bisogna saper essere abbastanza autocritiche da capire quale top e quale pantaloncino scegliere per stare bene.

Quali calzature indossare? Puoi scegliere tra sandali con plateau e tacco alto o zeppe, ma anche i sandali bassi andranno benissimo e, se lo short è di jeans vanno ancora meglio i modelli alla schiava.

Gli shorts a vita alta si sposano alla perfezione sia con una maglia o una canottiera con bretelle molto fini, sia con maglie larghe, che contrastano con la parte stretta, al di sotto del punto vita.

Shorts e calze

Questo look, invece, è adatto soprattutto all’inverno. In questo caso, dobbiamo calcolare che i modelli estivi di shorts non vanno assolutamente bene, perchè quelli in tessuti troppo leggeri insieme alle calze pesanti sono un pugno nell’occhio.

Quindi quali shorts scegliere? Quelli in velluto, ad esempio, oppure anche in lana, ma anche in pelle vanno benissimo. Allo stesso modo cerca di scegliere colori caldi, scuri, non accesi insomma. Quali calze indossare? Libera scelta per colore, spessore e fantasia (purchè non sia eccessiva e stia bene con il resto degli indumenti). C’è però una regola da rispettare: con uno shorts a tinta unita puoi abbinare calze particolarmente lavorate, altrimenti se già i pantaloncini sono troppo colorati, meglio calze nere. Un’altra cosa da tenere a mente è che è preferibile evitare maglioni troppo lunghi che coprano i pantaloncini. Un segreto? Se proprio vuoi indossare i tuoi shorts con un maxipull, utilizza una cinta in vita che ne accorci la lunghezza.

Quali scarpe abbinare? Non c’è un modello in particolare. Si a tacchi, zeppe, anfibi e stivali.

Shorts di jeans e cardigan anni ’90

Abbiamo spesso parlato della moda Y2K, che si ispira ai modelli nati tra la fine degli anni ’90 ed i primissimi anni 2000. Quale abbinamento migliore di questo, per fare un tuffo nel passato?

Basta un semplicissimo pantaloncino di jeans, anche non troppo corto, ed un cardigan, magari bianco, ma anche altri colori andranno benissimo.

Shorts bianchi e dolcevita in pizzo bianco

Questa combo è estremamente sensuale: bastano dei sandali con tacco a spillo ed il gioco è fatto. Non servono neanche accessori appariscenti: al massimo una cintura sottile ed un paio di orecchini (magari dorati) ed il gioco è fatto. Esiste un look più sexy ed allo stesso tempo chic di questo? Probabilmente no, quindi non dobbiamo aggiungere altro.