Il test degli elastici svela veramente che donna sei: non sei curiosa?

Sei pronta per il test degli elastici? Vogliamo solo sapere in che modo ti piace tenere legati i capelli e, in cambio, sveleremo tutto di te!

Sembra troppo facile riuscire a capire tutto (ma veramente tutto) di una persona grazie solo al tipo di elastici che usa, non è vero?

Invece, grazie al nostro test della personalità di oggi, siamo sicuri che riusciremo veramente a stupirti.

Ovviamente non dovrai far altro che rispondere ad una semplice domanda per partecipare al test: allora, sei pronta a metterti alla prova?

Test degli elastici: dicci che elastico scegli e scopri che donna sei veramente

Tutti quanti possiamo dire di rimanere decisamente sconcertati di fronte ai test della personalità.

A volte, infatti, sembrano prenderci veramente al millesimo ed altre volte… sono veramente molto lontani dalla realtà! Oggi abbiamo deciso di proporti il test degli elastici perché si tratta di qualcosa che tutti (o quasi) usiamo giornalmente: facile, no?

Ci devi solo dire qual è il tuo tipo di elastico preferito e noi riusciremo a svelare tutto (ma veramente tutto) di te.

Che ne dici, ti sembra impossibile? Bene ma allora proviamo subito il test degli elastici e scopriamo se abbiamo ragione noi… o se hai ragione tu!

Hai quattro tipi di elastico a disposizione: uno schruncies, un elastico con la chiusura magnetica, uno di quegli elastici che non tirano i capelli oppure quelli piccoli per assicurare la chiusura di trecce.

Allora, qual è il tuo preferito?

schrunchie : di seta o di pile, colorato o nero, con una fantasia strana o semplicemente striato. Uno schrunchie rappresenta da sempre e per sempre la tua scelta preferita quando si tratta di legare i capelli!

No, il test degli elastici non dirà che tu sei un’appassionata di anni ’80 e non ti affibbierà l’etichetta di “nostalgica”, nella vita. (Visto, oltretutto, che gli schrunchies sono tornati anche prepotentemente di moda!).

Sei una persona decisamente dolce e portata alla socialità: ti piace avere tanti amici e, per questo motivo, sei sempre gentilissima con tutti ed aperta praticamente a qualsiasi possibilità.

Forse il tuo problema è che, se non stai attenta, la gente potrebbe pensare di poterti prevaricare (quando, ovviamente, tu non glielo lasci fare). Sei decisamente una persona piacevole, con la quale è facile passare il tempo e che non crea drammi dal nulla!

Gli elastici magnetici sono molto usati anche dai parrucchieri per tenere fermi quei capelli veramente ribelli, che hanno bisogno di una chiusura “ermetica” per rimanere a posto.

Se li usi e se li scegli nel test degli elastici possiamo dire che sei una persona per la quale il proprio aspetto è estremamente importante.

Ehi, assolutamente niente di male in questo! Sei precisissima e il tuo obiettivo è quello di riuscire a dare sempre ed assolutamente una buona impressione.

Certo, dopo la prima impressione c’è di più ma quando l’idea che gli altri hanno di te “sfugge” al tuo controllo diventi decisamente nervosa e quasi vorresti lasciare perdere tutto. Sei una persona estremamente attenta ai dettagli ed hai un vero e proprio obiettivo: quello di avere il controllo su ogni aspetto della tua vita!

Se hai scelto questi elastici, sei decisamente una persona rilassata e senza tanti problemi nella vita. Non hai paura di scadenze e limiti , anzi! Potremmo dire che non sei quasi mai arrivata puntuale da nessuna parte!

Dai, non ti offendere (e se ti sei offesa, prova il test dei barattoli magici : di sicuro non ti farà arrabbiare).

Sei una persona assolutamente simpatica solo che il fatto che sei così rilassata a volte mette in difficoltà gli altri. Forse a volte sei troppo concentrata su di te e su quello che vuoi vada per il verso giusto piuttosto che su quello che sarebbe meglio fare!

Bene, allora possiamo dire che tu sei una persona veramente dedita al lavoro e che quando ti prendi un impegno lo rispetti assolutamente. Non si scherza con te!

(Forse dovresti provare anche il test del tratto dominante del tuo carattere: potrebbe rivelarti qualche ulteriore sorpresa).

Sei una persona che non ha problemi a farsi carico delle responsabilità o che, forse, è abituata a prendersele perché te le hanno sempre affibbiate.

Possiamo dire che, senza di te, generalmente non si muove nessuno: sei organizzata, precisa, un vero e proprio tornado di forza ed energia. Impossibile metterti in difficoltà, hai sempre un piano B ed un piano C, un piano D… insomma, ci siamo capiti!

Sei una persona decisamente affidabile: complimenti!