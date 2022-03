Amici 21, il colpo di scena divide il pubblico: Anna Pettinelli ha fatto la scelta giusta?

Amici 21 ha portato a segno l’ennesimo colpo di scena che ha diviso il pubblico del piccolo schermo. Anna Pettinelli ha fatto davvero la scelta giusta o è stato Rudy Zerbi a vederci lungo?

Amici 21 ha confermato ancora una volta il successo del format ideato e condotto da Maria de Filippi, da ormai oltre venti anni, sul piccolo schermo degli italiani. A breve, ad essere precisi il 19 marzo, partirà la fase serale del programma, quella che vedrà la celebrazione del vincitore di quest’edizione. Per questo motivo il corpo insegnanti sta lavorando sodo per scegliere chi degli alunni potrà accedere a parte del programma e chi invece dovrà abbandonare in maniera definitiva la scuola più famosa d’Italia.

Chi ha rischiato grosso è stato il cantante, approdato nel programma soltanto da qualche settimana, Gio Montana. Il giovane artista è stato voluto fortemente da Anna Pettinelli ma nelle scorse ore ha consegnato l’ennesimo colpo di scena stroncato il suo percorso ed affermando che non è assolutamente pronto per questa fase del programma.

Questa scelta non ha soltanto deluso lui, che avrebbe preferito iniziare quest’avventura l’anno prossimo e non ora soltanto per un brevissimo periodo, ma anche Rudy Zerbi che lo aveva stroncato numerose volte.

Gio Montana conteso ad Amici 21: il pubblico diviso tra Rudy Zerbi ed Anna Pettinelli

La scelta di Anna Pettinelli ha lasciato senza parole proprio tutti, giudicandola abbastanza ingiusto visto che Gio Montana ha fatto il suo ingresso nella scuola di Amici di Maria De Filippi da qualche settimana proprio per una forte volontà da parte sua, mentre Rudy Zerbi, senza troppi complimenti, lo ha sempre stroncato. Quest’ultimo però ha trovato ingiusto il trattamento subito dal ragazzo ed ha voluto dargli una seconda chance accogliendolo nel suo team.

Questa doppia decisione ha spiazzato anche noi, così abbiamo chiesto ai nostri lettori che cosa ne pensassero e se appoggiassero dunque la scelta della Pettinelli o quella di Zerbi. Così abbiamo lanciato un sondaggio sui nostri profili social e i risultati a tal punto non si sono di certo fatti attendere. Prima di rivelarvi il responso dei nostri lettori, bisogna però fare alcune precisazioni importanti.

La prima è che questo sondaggio è nato per l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare il loro giudizio. Il risultato, tra l’altro, è stato stilato in base ad una media di voti ricevuti ed in fondo a questo articolo trovate tutte le relative percentuali. Detto questo, vediamo subito come si sono espressi i nostri lettori.

Gli utenti del web, anche se per una manciata di voti, ha appoggiato la scelta di Rudy Zerbi. Questa non è la prima volta che il pubblico si esprime a suo favore, in quanto anche in precedenza aveva condannato Anna Pettinelli non sposando a pieno i suoi modi di fare e di interfacciarsi agli allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Il pubblico si è schierato contro Anna Pettinelli che purtroppo durante il corso di questi giorni ha deluso in primis il suo ex allievo Gio Montana ad Amici 21.