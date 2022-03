Test: Diventerai ricco? Te lo dice la fessura che hai tra naso e bocca

Questo test cercherà di prevedere il tuo futuro e di capire se la ricchezza è segnata nel tuo destino. La domanda è: “Diventerai ricco?”.

Quante volte tentiamo di attrarre la fortuna? Un biglietto della lotteria o un gratta e vinci fortunato potrebbero cambiare la nostra esistenza e quindi ci troviamo ad acquistarne uno sperando di portare la buona sorte dalla nostra parte. Diciamolo, spesso ci sentiamo di non essere nati con la camicia e per quanti sforzi facciamo e nonostante la nostra disponibilità ai doppi turni ci sentiamo solo più stanchi e stressati perché i soldi non sono mai abbastanza.

I soldi non sono abbastanza a meno che non si è ricchi. Essere ricchi significa avere soldi a sufficienza per toglierci tanti sfizi e non avere più pensieri. Secondo questo test se vuoi capire se nella tua vita sarai mai ricco ti basta osservare il tuo viso all’altezza della bocca.

Diventerai ricco? La risposta è scritta sul tuo viso

Il desiderio nascosto di molti di noi potrebbe avverarsi ed essere già scritto nel nostro destino. Se diventerai ricco oppure no dipende dalla distanza che c’è tra il tuo naso e la tua bocca. Mettiti davanti allo specchio e scopri se stai per fare tanti soldi.

Risultato del test

Osservando la lunghezza della fessura della fortuna che si trova tra il tuo naso e la tua bocca scoprirai la risposta. Ecco cosa significa se

1 – La fessura è lunga

Diventerai ricco al 90%. Quasi sicuramente farai fortuna nella vita ed è tutto scritto sul tuo viso, come un contratto nero su bianco con il genio della lampada. Se la tua linea della fortuna è lunga significa che la vita ti offrirà molte opportunità per fare fortuna e arricchirti, sta a te muoverti e prendere le decisioni giuste per portare la fortuna dalla tua parte, ad esempio scegliere che tipo di attività avviare o in quali progetti investire.

2- La fessura è corta

Nel caso in cui la tua fessura della fortuna è corta come indica l’immagine significa che le tue probabilità di diventare uno Zio Paperone sono molto poche, siamo intorno al 30% di probabilità.

Più che contare sulle opportunità della vita e sui biglietti fortunati della lotteria ti consigliamo di trovarti un buon lavoro, ben retribuito e stabile e soprattutto ti consigliamo di non fare lo spendaccione. A tal proposito ci auguriamo che tu non faccia parte dei 5 segni più spendaccioni dello zodiaco.

3- La fessura della fortuna è sporgente

Se la fessura della fortuna sporge sul tuo viso ci sono buone notizie. Le tue possibilità di diventare riccio salgono al 70%. Godi di ottima salute fisica e mentale e questo ti darà la possibilità di individuare il lavoro che ti consentirà di fare fortuna anche se per qualche tempo dovrai vagliare diverse possibilità e ti ritroverai a fare più lavori contemporaneamente. A forza di sondare il terreno e tentativo dopo tentativo troverai la tua strada e con molta probabilità la vita ti darà l’opportunità che cambierà radicalmente le cose.

4 – hai della peluria sulla tua fessura della fortuna

Hai notato che la tua fessura della fortuna è ricoperta di peli? Benissimo le tue probabilità di fare fortuna e diventare ricco sono alte, parliamo circa dell’ 80%. Giarda sempre l’orizzonte perché si intravedono molti soldi. Non accontentarti, il lavoro che ti permetterà di guadagnare tanti soldi ti sta cercando. Sei il candidato adatto per un incarico che ti permetterà di toglierti molte soddisfazioni. Hai la fortuna dalla tua parte, sonda sempre il terreno.