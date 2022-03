Queste 3 coppie dello zodiaco non possono fare a meno di dirsi bugie

Gli astri ci rivelano quali sono le 3 coppie dello zodiaco che quando istaurano una relazione non possono fare a meno di mentirsi.

Mentire è una malattia per queste coppie dello zodiaco. La loro appartenenza astrologica e la loro unione come coppia crea una forte incoerenza. Seppure molto innamorati del partner non possono fare a meno di preservare i loro interessi finendo col mentire all’altro sperando di non danneggiare la relazione.

Scegliere una persona con la quale fare coppia significa scegliere qualcuno con il quale intraprendere un progetto di vita. Affinché la relazione duri nel tempo bisogna lavorare sul rapporto, alimentarlo ogni giorno e qualche volta anche fare dei sacrifici e mettere da parte il nostro benessere a favore di quello della coppia. E’ un gioco di incastri perfetti nei quali si cerca di trovare un equilibrio che renda felici tutti. Alcuni segni dello zodiaco non sono disposti a fare rinunce e quando si uniscono in coppia non possono fare a meno di mentirsi continuamente.

Mentire è una malattia per queste 3 coppie dello zodiaco

Bugia dopo bugia queste coppie entrano in un circolo vizioso al quale è molto difficile uscire. La loro intenzione è quella di preservare la coppia da tutto, usano la menzogna per evitare di affrontare conflitti che temono e ritengono dannosi.

Quando la coppia inizia ad assestarsi iniziano ad emergere anche reciproche differenze che potrebbero innescare qualche conflitto ma queste coppie anziché affrontare la realtà cercano di tutelare la loro serenità ricorrendo alla menzogna.

Ecco le tre coppie dello zodiaco che quando si uniscono diventano disonesti:

Capricorno e Ariete

Questi due segni sono dei grandissimi lavoratori e nella loro professione danno il massimo. Entrambi sono determinati e quando si prefiggono un obiettivo non si fermano finchè non lo hanno raggiunto. Quando questi due segni fanno coppia si nota subito che entrambi tendono a dare priorità ai propri bisogni e il modo più semplice per farlo senza danneggiare la coppia è quello di mentire sapendo di farlo.

Pesci e Gemelli

Il Pesci è un segno tranquillo e sognatore, ama godere di momenti di solitudine nei quali raccogliere i pensieri, il Gemelli è caotico e chiacchierone e spesso disturba la quiete del Pesci. Accade spesso che il Gemelli inventi delle scuse per uscire e godersi momenti di socializzazione mentre il Pesci inventa impegni per restare da solo indisturbato.

Leone e Toro

Il Leone è un segno alquanto eccentrico e ama essere un vero protagonista che riceve attenzioni e complimenti. Il Toro è un segno che non ama i riflettori, è molto legato alla famiglia e al suo nido confortevole. In coppia questi due segni mentono all’altro per colmare questo divario ed avere la possibilità i soddisfare il bisogno di attenzioni e quello di quiete familiare.

Anche se questi segni sono certi di operare a fin di bene per la coppia alla fine si rendono conto che in amore l’onestà e l’ autenticità sono le uniche a ripagare positivamente il rapporto e che vale la pena affrontare qualche conflitto pur di averle in casa. Dire sempre la verità non è semplice per nessuno ma è necessario se non si vuole deludere la persona amata e non rischiare di perderla.