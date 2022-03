Qual è la dimensione normale di un pene?

Si parla molto di dimensioni del pene alludendo che questa incida sulla qualità delle prestazioni sessuali. Sai qual è la dimensione media del pene?

Un argomento molto sensibile quello della dimensione del membro maschile che soprattutto negli uomini genera frustrazione ed ansia da prestazione. Molte domande attanagliano l’argomento perchè questa dimensione viene associata alla garanzia di virilità maschile. Scopri quanto misura un pene normale e ben prestante. Il dato è scientifico!

Più è grande più è meglio! Questo è il messaggio dell’industria pornografica. Eppure molti sessuologi hanno più volte sfatato questo mito. Dimensioni eccessive potrebbero dare origine a rapporti dolorosi per le donne quindi essere tutt’altro che appaganti. Ogni coppia è diversa e gli uomini non hanno motivo di mentire e sovra estimare le proprie dimensioni.

Quanto misura mediamente il pene di un uomo?

Data l’importanza attribuita a questa dimensione si è scoperto che gli uomini tendono a mentire se viene chiesta loro la misura del membro. Questa ricerca ha dimostrato che se chiedi ad un uomo quanto misura il suo pene lui mentirà. Mediamente gli uomini giurano di possedere un membro che misura circa 15 centimetri in erezione. In realtà la dimensione media è molto inferiore.

Molti studi scientifici condotti sull’argomento hanno rivelato che la dimensione media del pene in erezione è di circa 13 cm e varia da 12,9 a 13,97. La media della lunghezza del pene a riposo è indicativamente di circa 9-10 centimetri, (13,12 cm in erezione), dato confermato da una ricerca condotta nel 2014 che ha preso in esame 15.521 uomini di età variabile.

Per misurare correttamente un pene la misura deve escludere il prepuzio e partire dalla punta del glande all’osso pubico. Pensare del proprio membro che sia troppo piccolo potrebbe causare complessi che sfociano in ansia da prestazione e mancata erezione. Molti uomini tendono a vedere la situazione più catastrofica di quanto in realtà non è e questo è stato confermato scientificamente. Uno studio ha preso in esame 67 uomini che ritenevano di avere un pene piccolo e desideravano allungarlo chirurgicamente ma in realtà il loro pene era poco al di sotto della lunghezza media.

Esistono 8 tipi di pene al mondo ed ognuno di loro ha il potenziale di soddisfare pienamente una donna. Non necessariamente il pene deve essere grande per garantire un rapporto sessuale soddisfacente. Molti fattori sono basilari l’ intimità e spesso vengono sottovalutati come la comunicazione, la durata dei preliminari e la complicità.

Invece di preoccuparci delle dimensioni dovremmo preoccuparci di ravvivare il desiderio con ogni mezzo.