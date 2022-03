Test del Primo Incontro | Cosa pensa di te chi ti vede per la prima volta?

Il primo incontro è cruciale per farsi un’idea di una persona: con questo test scopriremo cosa comunichi con il tuo modo di vestire.

Anche se si dice spesso che non si dovrebbe dare troppo peso alle apparenze, la verità è che nella maggior parte dei casi la prima impressione è quella che conta.

Lo stile che si sceglie nel vestire, il modo di abbinare i colori e i modelli degli abiti che si indossano trasmettono una certa idea della nostra personalità.

Questa idea naturalmente ci rispecchia in tutto e per tutto quando abbiamo modo di decidere autonomamente come vestirci e cosa indossare per specifiche occasioni.

Spesso però il nostro modo di apparire viene influenzato dalla moda e anche dalla società, che “impone” un certo modo di vestire a seconda dell’età che abbiamo raggiunto.

Ogni persona cerca di mantenersi in equilibrio tra ciò che “dovrebbe essere” e il modo in cui “vuole apparire” quando incontra qualcuno per la prima volta. Tu come ti destreggi tra questo “dovere” e “essere”? E cosa comunichi a qualcuno che ti vede per la prima volta?

Test del Primo Incontro

Per eseguire questo test immagina di dover incontrare una persona per la prima volta. Non importa che sia un uomo o una donna, un collega di lavoro o un amico di amici. Cerca di concentrarti solo su come vorresti apparire e quale dei due stili ti rappresenta di più.

1 – Look Animalier

La stampa animalier è in assoluto la stampa più aggressiva e appariscente che si possa indossare. Per questo motivo va abbinata con grande attenzione e soprattutto va indossata a piccole dosi per non creare look eccessivi.

Un look animalier è l’ideale per rappresentare un carattere forte, una persona estroversa e che non ha paura di esporsi per quello che è. Si tratta anche di un look perfetto per le donne che non hanno alcuna intenzione di passare inosservate.

Se per un primo incontro sceglieresti un trucco animalier significa che vuoi dare immediatamente l’impressione di avere una personalità ben definita. Bisogna dire che riesci perfettamente nel tuo scopo!

Al primo incontro trasmetti l’idea di avere le idee chiare e che con te non si scherza: sai quello che vuoi, sai quanto vali e non permetterai a nessuno di dire o lasciar intendere il contrario. Le persone potrebbero risultare un po’ intimorite da questo tuo atteggiamento, ma probabilmente è esattamente quello che vuoi.

2 – Look Pastello

I colori pastello sono i colori della gentilezza e della positività. Questi colori vengono utilizzati molto spesso per l’abbigliamento dei bambini ma anche per arredare la loro prima camera.

Utilizzare colori pastello nel proprio abbigliamento quando si è adulti significa voler trasmettere un senso di disponibilità e di rassicurazione.

Se hai scelto un look dai toni pastello come outfit da indossare al primo incontro significa che vuoi mettere la persona che incontro a proprio agio. Vuoi apparire alla mano, disponibile ed empatica.

Il messaggio che trasmetti al primo incontro è che sei una persona molto mite, che non cerca conflitti e che è ben disposta ad andare d’accordo con tutti.

Dai anche l’idea di essere una persona poco egocentrica, a cui interessa prima di tutto entrare in sintonia con l’ambiente e le persone che ha intorno.

Per questi motivi le persone hanno un’ottima impressione di te al primo incontro e sono sempre molto ben disposte nei tuoi confronti. Il rovescio della medaglia? A volte tendono a sottovalutarti.

