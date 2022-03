Test: osserva l’immagine e scopri cosa minaccia la tua felicità in coppia

Questo semplicissimo test ti aiuterà a capire cosa minaccia la tua felicità in amore. La risposta potrebbe sorprenderti.

Le cose ovvie sono sempre le più difficili da capire. Questo test della personalità proverà ad aiutarti a far emergere la minaccia alla tua felicità di coppia ponendoti una semplice domanda.

L’interpretazione di questa immagine potrà illuminarti su alcuni aspetti che riguardano la tua vita e il tuo destino. Fare il test è davvero molto semplice e richiede pochissimo tempo. Dovrai solo guardare questa immagine e dire cosa hai notato subito, cosa ti è rimasto impresso. Questa immagine è stata realizzata sovrapponendo forme diverse. Ognuno di noi nota una forma prima elle altre. Non soffermarti troppo sull’osservazione di questa immagine, è molto importante analizzare la primissima impressione.

Dimmi cosa vedi e ti dirò cosa minaccia la tua felicità in amore

Sei pronto a dedicarci qualche minuto della tua attenzione? Prova a guardare l’immagine ancora una volta e a confermare la tua prima impressione. Cosa hai notato appena l’hai guardata? Hai notato il candido fiore bianco oppure hai notato la figura di una donna?

Risultato del test

Ecco cosa significa se hai visto prima:

Il fiore

Se hai visto il fiore significa che sei una persona positiva, piena di idee e di risorse e sei una persona che prende l’iniziativa senza pensarci troppo. Se vuoi una cosa te la prendi perchè sei una persona che ha le idee molto chiare e non ti fai mai assalire da dubbi. Sei una persona molto intelligente, analitica e talentuosa. Sei inoltre amichevole e non fai fatica a fare nuove amicizie e a consolidare quelle datate. Sai dialogare ed essere empatica. Una persona come te teme solo una cosa che ostacola la sua felicità di coppia ed è il dominio. Non sopporti nessuna forma di controllo e di imposizione e non ammetti ostacoli alla tua libertà di pensiero, di parola e di azione. Un partner che tenta di dominarti ti renderebbe infelice. Per te un partner collaborativo, aperto e socievole ti permette di raggiungere obiettivi comuni. Hai bisogno di qualcuno che ti rispetti.

La figura di una donna

Alcune persone hanno notato la figura di una donna osservando questa immagine. Se anche tu hai notato la donna significa che sei una persona che non ha pazienza, smaniosa, incapace di progettare piani nel lungo termine. Per te la vita è oggi, qui ed ora e il futuro chissà cosa ti riserva. Questa incognita a dire la verità non ti interessa. Per essere felice hai bisogno di goderti pienamente il presente. Un partner troppo lungimirante non ti emozionerebbe. Sei una persona impulsiva, sentimentale, non molto analitica. Qualcuno ti rimprovera di essere superficiale o di giungere a giudizi affrettati e dialogare poco. Il fatto è che i progetti, il futuro, sono tutte cose che spengono il tuo entusiasmo perchè destano preoccupazione. In realtà la tua non lungimiranza è un ostacolo al raggiungimento dei tuoi obiettivi e causa della tua infelicità. Dovresti provare a smussare questo lato di te e noterai che questo sforzo porterà grande soddisfazione nella tua vita, perché da una collaborazione con il partner realizzerai un progetto di coppia che darà un rinnovato senso alla tua vita.