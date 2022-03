Stefano De Martino rifatto? L’incredibile trasformazione da Amici ad oggi

Stefano De Martino è lo scapolo d’oro, ma alcuni sospettano che la sua bellezza non sia del tutto frutto di madre natura. Hanno ragione oppure no?

Stefano De Martino è senza alcuni dubbio una delle giovani promesse del mondo dello spettacolo italiano. Il conduttore, che ha esordito nel mondo dello spettacolo prendendo parte ad Amici di Maria De Filippi provando a farsi strada prima nel mondo della danza e poi in quello del piccolo schermo degli italiani, è considerato da molti un vero e proprio sex symbol. Tant’è che in molte provano a conquistare il cuore, ma sembrerebbe che lui al momento di accasarsi, dopo le varie delusioni amorose, non ne voglia proprio sapere.

Alcuni però sono convinti che il suo fascino non sia del tutto frutto di madre natura, ma che durante il corso di questi anni sia ricorso all’aiuto del chirurgo per modificare alcuni aspetti del suo corpo e risultare maggiormente attraente, ma sarà vero?

Stefano De Martino si è rifatto? Vediamo insieme, attraverso le foto di prima e dopo il successo, com’è cambiato durante il corso di questi anni di onorata carriera.

Stefano De Martino si è rifatto? Le foto di prima e dopo il successo

Prima di proseguire con il contenuto principale di questo articolo, è importante fare alcune dovute precisazioni. La prima è che questo articolo nasce con la voglia di soddisfare la curiosità degli utenti della rete e non vuole in alcun modo esprimere giudizi in merito alle scelte personali dei personaggi in questione. Ognuno è libero di fare quello che vuole con il proprio corpo, senza andare incontro a giudizi sterili. Detto questo vediamo com’è cambiato Stefano De Martino dai suoi esordi ad oggi.

Il conduttore di Stasera tutto è possibile appare molto diverso rispetto ai suoi esordi. Tant’è che in molti hanno sospettato che sia ricorso all’aiuto del chirurgo per modificare alcuni aspetti del proprio corpo. I fan, infatti, sono convinti che durante il corso di questi anni abbia deciso di aggiustarsi i denti, le orecchie, il naso, labbra e zigomi ma sarà vero?

Intervistato qualche tempo fa dal portale Fanpage, De Martino ha ammesso qualche ritocchino ma non sono tutti quelli che rientrano nei sospetti degli utenti della rete. Il conduttore, che di recente sembrerebbe essersi riavvicinato alla sua ex Belen Rodriguez, ha ammesso di essersi aggiustato denti e naso, ma non ha in alcun modo confermato altro.

Probabilmente durante il corso di questi anni è apparso semplicemente cresciuto, altrimenti non avrebbe avuto problemi ad ammettere anche i restanti interventi.

Stefano De Martino rifatto o meno resta comunque un bellissimo uomo e nulla toglie al suo charme e al suo fascino che vanno oltre un bel corpo.