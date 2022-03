Non lasciargli gestire le finanze, sono i segni più spendaccioni dello zodiaco

Gli astrologi si pronunciano sui segni più spendaccioni dello zodiaco. Non possono resistere alla tentazione di fare acquisti.

Se sei sempre al verde e non riesci a risparmiare neanche un centesimo forse puoi dare la colpa alle stelle. Alcuni segni zodiacali sono spendaccioni nati e si fanno prendere spesso dalla febbre degli acquisti. Scopri se fai parte di loro.

Amministrare le proprie finanze non è un gioco e non è affatto semplice. Molte persone si trovano a spendere più di quanto guadagnano ogni mese e ad avere sempre problemi di soldi. Resistere alla tentazione di fare acquisti per loro è impossibile e la loro casa potrebbe essere piena di oggetti inutili. Scopri chi sono.

Ecco i 5 segni più spendaccioni dello zodiaco

Se fai parte di questa classifica potresti non essere la persona giusta per gestire le finanze della famiglia, meglio delegare a chi riesce a non cedere alle spese inutili.

Ariete

Al segno dell’Ariete piace godersi la vita e non fare rinunce. Ama la compagnia, uscire con gli amici e avere una vita sociale impegnativa. Ovviamente per presenziare a tutti questi eventi desidera anche essere impeccabile: abiti, profumo, capelli in ordine ecc. Tutte queste uscite sono dispendiose ma lo rendono estremamente felice, l’unico a piangere è il suo portafoglio.

Cancro

Il Cancro è un segno che ama molto la sua famiglia e ama rendere felici i suoi cari. Per se stesso e per chi ama non bada a spese. Non fa che ripetersi solo questo poi basta ma praticamente lo fa ogni giorno e alla fine non è poi cos’ tanto piacevole non riuscire ad arrivare a fine mese.

Il Leone

Il Leone è un segno che fa fatica a riconoscere il futile dal necessario. Per lui è tutto indispensabile e ha bisogno di molte cose. Peccato che tralascia di mettere in conto le spese fisse mensili che ha finendo per andare fuori budjet. Il lusso e le cose belle e buone lo attraggono troppo!

Bilancia

La Bilancia è un segno raffinato, molto esteta e con un grande gusto, non riesce a restare impassibile di fronte alle cose eleganti e con un certo stile. Si giustifica sempre dicendo che è un offerta imperdibile ma alla fine piange insieme al suo portafoglio.

Scorpione

Un segno impulsivo e passionale come lo Scorpione non può resistere alla tentazione di fare un affare. Questo segno è il classico tipo da spese folli. Fare compere lo gratifica e gli procura un piacere immenso, per lui i soldi servono solo a questo, a togliersi tanti sfizi. Che soddisfazione!