Sbadigliare a letto. Sicuro di conoscere il nesso tra sesso e sbadiglio?

Esiste un legame tra l’atto di sbadigliare e la sessualità. Alcuni studi hanno dimostrato un fatto sorprendente che riguarda questo nesso.

Conosciamo lo sbadiglio come espressione di fame e di stanchezza. Alcuni studi hanno confermato che lo sbadiglio esprime anche molto altro e sorprendentemente ha un nesso con il sesso.

In natura il maschio di alcune specie usa sbadigliare rumorosamente più volte di seguito per suggerire alla femmina che ha voglia di accoppiarsi. Negli esseri umani lo sbadiglio è solitamente associato a fame, noia e stanchezza eppure alcuni studi hanno dimostrato che lo sbadiglio è anche un’espressione del desiderio sessuale nelle donne.

Il nesso tra sessualità e sbadiglio

Lo sbadiglio è un atto respiratorio riflesso, non volontario, e molto frequente se si pensa che un individuo nell’arco della vita sbadiglia mediamente 220.000 volte, 7-8 volte al giorno. Lo sbadiglio non comunica solo stanchezza, noia o fame come si è soliti pensare. Sbadigliare potrebbe essere il modo per manifestare attrazione sessuale. I primi a parlare di questo nesso tra lo sbadiglio e la sessualità sono stati gli antichi indiani i quali paragonarono lo sbadiglio ad un orgasmo, ipotesi confermata da alcuni studiosi nel 2012.

Anche lo studioso tedesco Wolter Seuntjens crede nell’esistenza di una relazione tra sesso e sbadiglio. In seguito ad alcune osservazioni ha detto di aver notato che molti sessuologo gli avevano riferito che i loro pazienti avevano notato di avere la tendenza a sbadigliare durante i preliminari o l’atto sessuale, quindi altro che noia, lo sbadiglio in questo caso era legato ad un fatto estremamente eccitante.

Quindi se al letto il partner inizia a sbadigliare non fatevi prendere dal panico, non significa che lo state annoiando o che gli state facendo salire il sonno, anzi.

Ma come si fa a capire qual è il motivo che scatena uno sbadiglio dato che i fattori che lo scatenano sono così numerosi?

Tutto sta nel riuscire ad analizzare il contesto. Una rapida analisi della situazione, della vostra conversazione, dell’atmosfera che si è creata vi faranno immediatamente capire se si tratta di uno sbadiglio di eccitazione o di noia.

Lo sbadiglio è affascinante perché molti aspetti che lo riguardano non sono ancora chiariti rendendo questo riflesso qualcosa di misterioso.