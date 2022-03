I segreti per avere la pelle luminosa a 50 anni (e sembrare una 20enne)

Avere una pelle luminosa a 50 anni è possibile eccome, ma servono alcuni accorgimenti: ecco quindi alcuni segreti per sembrare sempre una 20enne.

Ebbene sì, a 50 anni avere una pelle da far invidia ad una 20enne è difficile, ma non impossibile. Quanto volte ci capita di vedere una bellissima 50enne e pensare “wow, le avrei dato almeno 15 anni in meno”. Spoiler: non serve necessariamente l’intervento del chirurgo plastico e di un lifting e nemmeno delle tanto discusse punturine. Bastano pochi semplici accorgimenti ed il gioco è fatto.

Cosa accade alla nostra pelle nel tempo? Moltissime donne se lo chiedono. Molto in breve, l’idratazione della pelle diminuisce, si accumulano gli strati superficiali di cellule morte che conferiscono una tonalità più opaca e spenta all’incarnato. Ecco perchè la pelle ci sembra meno lucente.

A questo poi si aggiungono i “danni” – se così si possono chiamare – della menopausa: a causa delle modificazioni ormonali, le cellule perdono volume ed il viso comincia a cedere verso il basso e ad avere contorni meno definiti. Inoltre a rendere la situazione ancora più complessa, ci pensano i danni causati dal sole, che il nostro organismo impiega tantissimo tempo a contrastare. Detto ciò, alla luce di tutto ciò che abbiamo detto, sembra che la situazione sia troppo difficile da combattere, ma non è assolutamente così. Ecco pochi semplicissimi segreti per avere una pelle luminosa a 50 anni.

I segreti per avere una pelle luminosa a 50 anni

Diciamoci la verità, anche la genetica gioca un ruolo molto importante. Anche se non ci piace chiamarlo così, esistono due tipi di “invecchiamento”: quello intrinseco e quello estrinseco. Il primo – chiamato anche cronologico – è quello che dipende dall’età della persona, ma anche dal suo corredo genetico. Vale a dire che in parte, come invecchiamo è scritto nel nostro DNA cellulare e lo ereditiamo dai nostri genitori. In questo caso possiamo fare ben poco, è tutta una questione di fortuna.

Il secondo, invece – conosciuto anche come foto invecchiamento – non dipende dall’età della persona, ma è causato da fattori ambientali, cioè esterni a noi. Tra questi ricordiamo il sole, il vento, il freddo, l’inquinamento atmosferico, fumo, alimentazione, abitudini scorrette. Su queste ultime, possiamo ovviamente fare tantissimo.

Adottare uno stile di vita sano

Tutto inizia dallo stile di vita. E non solo in termini da creme da usare (questo lo vedremo dopo). Per avere una pelle luminosa anche a 50 anni bisogna innanzitutto modificare la propria alimentazione. Come? Scegliendo soprattutto alimenti ricchi di omega 3 e omega 6come legumi, semi oleosi, pesce azzurro, cosa che apporterà benefici importanti non solo alla pelle, ma anche al cuore, al cervello e alle articolazioni.

Inoltre, mai sottovalutare il potere del sonno per mantenerci sempre giovani. Dormire bene ogni notte aiuterà agevolare la rigenerazione naturale dell’organismo e di conseguenza vi farà sentire molto più energiche e fresche.

Altra cosa da fare assolutamente è combattere e contrastare ogni forma di stress. “Difficile”, si potrebbe pensare, ma è necessario. In presenza di eccessivo stress viene prodotto il cortisolo – chiamato anche ormone dello stress – che è responsabile della diminuzione delle difese immunitarie e della sintesi di collagene, tanto prezioso per il benessere della pelle.

Utilizzare un siero viso intensivo con acido ialuronico

Ogni siero intensivo con acido ialuronico – ne esistono tantissimi in commercio – riesce rendere tonica ed elastica la pelle, prevenendo quindi la formazione dei segni d’espressione e del tempo, come le rughe.

Come si applica? Basta applicarne poche gocce di siero su viso, collo e décolleté ben detersi. La cosa importante è ricordarsi di non massaggiare troppo e di preferire invece movimenti lenti e decisi.

La crema nutriente viso

Per prima cosa dobbiamo fare una distinzione tra crema idratante e nutriente, che spesso vengono confuse. “Idratante” significa non che la crema sia in grado di apportare acqua alla pelle, come spesso si crede, ma che ha la capacità di trattenere acqua a livello dell’epidermide e di richiamarne dagli strati più profondi. Di solito la maggior parte delle creme idratanti ha una texture più leggera e si stende molto facilmente sulla pelle. Un prodotto idratante si presta molto bene a essere applicato durante il giorno e anche nei mesi più caldi dell’anno.

“Nutriente” è una caratteristica delle creme formulate al fine di rinforzare “l’effetto barriera” della pelle. L’azione nutriente di una crema deriva dalla presenza di sostanze oleose al suo interno. Solitamente anche la texture di un prodotto nutriente si presenta più ricca, proprio per garantire un apporto al mantenimento del naturale film idrolipidico, lo strato cutaneo formato da acqua e lipidi che svolge una funzione protettiva della parte esterna della pelle. Le creme nutrienti sono indicate anche come trattamenti notturni e svolgono una funzione rigenerante.

In ogni caso, quando si usa una crema nutriente, la cosa importante è sceglierne una che contenga almeno La vitamina E naturale – che potenzia l’effetto antiossidante – il burro di karité biologico – emolliente e protettivo- l’estratto di semi di girasole e foglie di tè verde bio, che agiscono in sinergia per dare massima protezione e morbidezza alla pelle. In più il top sarebbe che contenesse anche acido ialuronico, che, come dicevamo poco fa, rimpolpa e mantiene la pelle idratata a lungo.

Come si applica la crema viso? Basta prelevare piccoli quantitativi di crema e applicarla su viso, collo e décolleté. Bisogna poi massaggiare con movimenti leggeri, dall’interno all’esterno del viso ed associare un doppio movimento dal basso verso l’alto.