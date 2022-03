Festa della donna: 3 cocktail a base di gin con limone per celebrare al meglio

L’otto marzo è la giornata mondiale dedicata a tutte le donne. Caratterizzata da fiori di ogni genere, in particolare mimose che colorano le strade con migliaia di pois gialli, proprio come Malfy gin con limone, il gin 100% di produzione italiana che renderà questa giornata ancora più speciale per te, per le tue amiche e per tutte le donne della tua famiglia.

Malfy Gin con Limone è ideale per cocktail leggeri e agrumati, semplici da preparare in casa con l’aggiunta di pochissimi altri ingredienti.

Cocktail a base di gin al limone per festeggiare l’otto Marzo

Quelle che trovi di seguito sono le ricette di 3 cocktail a base di gin al limone, differenti tra loro per metodo di preparazione, colore e gusto.

Gin Fizz

Un cocktail fresco e agrumato, ottimo sia per un aperitivo rilassante che come drink accompagnatore di una cena leggera a base di pesce. Preparalo per chi ama l’odore degli agrumi e non rifiuta un tocco di amaro nella sua bevanda.

Ingredienti:

60 ml di gin al limone

20 ml di succo di limone

15 ml di sciroppo di zucchero

soda

Preparazione:

Versa tutti gli ingredienti meno la soda in un alto bicchiere tumbler e mescola energicamente con un cucchiaino fino a far sciogliere del tutto lo sciroppo di zucchero con gli altri ingredienti.

Aggiungi il ghiaccio a cubetti fino all’orlo del bicchiere, riempi con la soda e mescola di nuovo, questa volta con meno energia per non perdere tutta la frizzantezza della soda.

Guarnisci con un zest di limone.

Gin Sour

Cocktail setoso, agrumato e molto fresco per una serata speciale. Preparalo per chi ama i sapori morbidi e decisi.

Ingredienti:

60 ml Gin con limone

30 ml succo di limone

15 ml sciroppo di zucchero

15 ml di albume d’uovo pastorizzato

2 o 3 gocce di angostura (opzionale)

Preparazione:

Unisci in uno shaker tutti gli ingredienti senza il ghiaccio e agita vigorosamente. Questo passaggio si chiama “dry shake” e ti servirà per montare l’albume a dovere e dare più struttura alla tua bevanda. Ora aggiungi il ghiaccio e agita nuovamente. Versa in un tumbler basso con ghiaccio cubo e guarnisci con una scorza di limone e una ciliegina al maraschino.

Gin Mojito

Una variante del classico mojito, fruttata e agrumata per chi ama i sapori dolci. Puoi preparare questo drink per chi ama le bevande fresche e fruttate.

Ingredienti:

Gin al limone

25 ml di succo di lime

15 ml di sciroppo di zucchero

2/3 fragole

7/8 foglie di basilico

soda

Preparazione:

Versa tutti gli ingredienti meno la soda in un tumblr e macera con la parte finale di un coltello o un cucchiaio fino a che le fragole non si siano ridotte in poltiglia.

Aggiungi il ghiaccio tritato, rimuovi bene con un cucchiaino e riempi il rimanente spazio con la soda.

Guarnisci con una fragolina e qualche foglia di basilico.