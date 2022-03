By

La ballerina di Ballando con le Stelle Anastasia Kuzmina si è lasciata andare a una struggente confessione che ha commosso tutti. Ecco le toccanti parole di Anastasia Kuzmina.

Anastasia Kuzmina è un volto noto del programma Ballando con le Stelle. La ballerina ha espresso tutto il suo cordoglio per la guerra in Ucraina, suo Paese natio, commuovendo tutti.

Le parole toccanti di Anastasia Kuzmina a La Vita in Diretta

Intervistata durante il programma La Vita in Diretta, la ucraina ballerina Anastasia Kuzmina ha parlato del doloroso senso di impotenza che la attanaglia dallo scoppio della guerra nel suo amato Paese e dell’angoscia che cresce in lei giorno dopo giorno.

“Mi sento impotente, inutile e molto piccola, mi sento una briciolina”, ha raccontato Anastasia. “Tutto quello che posso fare è sentire come stanno e aiutare le persone a trovare sistemazioni in Italia e sto cercando di parlare dell’Ucraina. Sono senza parole per quanto è coraggioso il mio popolo.”

Anche Anastasia sta cercando di aiutare come può il suo popolo, ma farlo a distanza è davvero difficile. La ballerina non può infatti muoversi dall’Italia a causa degli impegni lavorativi. Anastasia non ha saputo trattenere le lacrime dopo aver ascoltato i racconti di tutti gli italiani che si stanno adoperando per accogliere al meglio gli sfollati provenienti dall’Ucraina.

A commuoverla è stata anche la storia di un uomo polacco che, in seguito all’esplosione della guerra, ha deciso di recarsi in Ucraina per aiutare la popolazione locale a fuggire dal Paese con ogni mezzo possibile. Tra le tante persone che ha aiutato c’erano anche due donne che avevano perso tutto a causa dei bombardamenti.

“Quello che state raccontando emoziona tantissimo, anche Anastasia” ha dichiarato il conduttore Matano. Dopo il recente allontanamento dai social, oggi Anastasia ha deciso di tornare ad aggiornare il suo feed Instagram, cercando di condividere ogni giorno le news più importanti sul conflitto.

La preoccupazione di Anastasia è ovviamente altissima e la ballerina continua a sperare nella fine dei bombardamenti. La rabbia contro Putin è, prevedibilmente, molto forte:

“Putin è fuori di testa ed è completamente accecato dal potere” ha asserito sdegnata. “La scusa dell’avvicinamento dell’Ucraina alla NATO non regge fino in fondo. Attorno alla Russia ci sono membri della NATO: Polonia, Lituania, Estonia, Lettonia. Ma ha attaccato l’Ucraina, perché non accetta che un Paese così forte possa avvicinarsi a un’idea di democrazia contro la sua malata, ma nascosta, idea di dittatura”.