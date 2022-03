Test del Vaso di Fiori | Come reagisce il tuo inconscio ai complimenti?

A tutti piace ricevere complimenti in genere, ma non sempre! Con il test del vaso di fiori scoprirai come reagisce il tuo inconscio!

Sui complimenti si dovrebbe avere una certezza assoluta: a tutti piace riceverne. Le cose però non sono così semplici, soprattutto quando a entrare in gioco è il nostro inconscio e la sua capacità di gestire le relazioni interpersonali.

Spesso infatti il nostro inconscio fa fatica ad accettare i complimenti esattamente come fa fatica a gestire le critiche. Per quanto possa sembrare un controsenso, basta pensare al sentimento di imbarazzo quando ci troviamo oggi al centro dell’attenzione oppure a quello che provavamo quando i nostri genitori dicevano a tutti quanto eravamo bravi a scuola.

Ovviamente però saper accettare i complimenti fa parte dei meccanismi di un inconscio sano e in armonia con se stesso.

Per conoscere lo “stato di salute” del nostro inconscio purtroppo non possiamo porre a noi stessi delle domande dirette, per il semplice motivo che l’inconscio non ha un funzionamento razionale e non risponde in maniera logica alle nostre sollecitazioni.

Ecco allora che “giocare” con lui in maniera indiretta è il modo migliore per farlo esprimere.

Test del Vaso di Fiori

Per fare il test del vaso di fiori dovrai immaginare la seguente situazione: un’amica di famiglia è venuta a trovarti e ha deciso di portarti un mazzo di fiori. Si tratta di una sorpresa, dal momento che non sei abituata a ricevere omaggi di questo tipo, quindi ti trovi un attimo in difficoltà: dove dove sistemi il bouquet?

1 – Per fortuna ho questa grossa tazza che non sapevo come utilizzare!

Se hai scelto la tazza significa che sai che dovresti accettare i complimenti e i gesti spontanei di gentilezza. Sei anche in grado di farlo senza provare imbarazzo, quindi questo vuol dire che hai una buona autostima.

Di certo però, anche se sei sempre pronta a ricevere complimenti inaspettati non li cerchi attivamente. Il motivo è che sei una persona pratica e modesta, impegnata in mille cose da fare. Metterti al centro dell’attenzione costa troppa fatica e praticamente non ne vale la pena.

Il tuo atteggiamento in generale è molto sano e positivo. Significa che sai quanto vali anche se non sei affatto egocentrica. Perfetto, continua così!

2 – La brocca della limonata sarà assolutamente perfetta!

Oggi le vecchie brocche di coccio o di ceramica non si utilizzano più tanto spesso. Vengono tirate fuori soltanto in occasioni particolari, magari quando vogliamo portare a tavola una bevanda particolare nel corso di una tavolata tra amici e parenti.

Che contenga vino, sangria o limonata ghiacciata, una brocca è sempre indice del fatto che qualcosa di bello e di allegro sta per succedere e che ci si sta preparando a vivere un momento di gioia.

Per te i complimenti inaspettati sono esattamente questo, un momento di gioia da condividere con chi ti ama, senza accentrare eccessivamente l’attenzione su di te. Non ti senti molto a tuo agio quando ti ritrovi da sola sotto ai riflettori e forse, proprio per questo, accettare i complimenti di costa davvero molta fatica. Forse il tuo inconscio pensa di non meritarli e, per questo motivo, tende a “stemperare” la tensione facendo affidamento sulla presenza degli altri.

3 – Non scherziamo, ho un vaso degno di questo nome!

Se la tua scelta è un vero e proprio vaso da fiori significa che non solo adori ricevere complimenti, ma ti trovi anche perfettamente a tuo agio con essi e, nella maggior parte dei casi, ti metti anche nelle condizioni di riceverne il più possibile!

Qualcuno potrebbe pensare che si tratti di vero e proprio egocentrismo, ma per fortuna siamo ancora all’interno delle sue manifestazioni positive.

Sai perfettamente di valere e sai che le tue azioni, il tuo impegno e i risultati che ottieni ogni giorno meritano un riconoscimento. Il tuo carattere ti porta a metterti nelle condizioni di ricevere dei complimenti ma non a richiederli.

Sei certamente troppo orgogliosa per chiedere attivamente attenzioni e lusinghe da parte delle persone che ti circondano! Inoltre, lo trovi davvero poco elegante!

4 – Fortuna che ho conservato la bottiglia del vino

La bottiglia di vino dalla classica forma panciuta probabilmente non è il vaso più elegante del mondo ma funzionerà perfettamente per contenere fiori singoli a stelo lungo.

Se hai scelto questo come vaso improvvisato per un bouquet di fiori a sorpresa significa che non ti piace ricevere complimenti perché difficilmente credi di meritarne.

Probabilmente hai un’autostima piuttosto bassa e non riesci ad apprezzare come dovresti i tuoi pregi e soprattutto la tua capacità di essere carismatica e di coinvolgere le persone.

Si tratta di una situazione piuttosto triste. Il nostro consiglio è di lavorare su te stessa per capire cosa ti blocca e cosa ti impedisce di accettare serenamente i complimenti che ti rivolgono le persone che ti amano e che ti apprezzano sinceramente. Scoprirai che, una volta dissipate le ombre che oscurano il tuo inconscio, vivrai una vita più leggera e più felice.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.