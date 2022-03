Test del Costume di Carnevale | Quanto sei diversa dalla bambina che eri?

Con questo test scopriremo cosa dice di te il costume di carnevale che indosseresti da adulta. Quanto sei diversa oggi dalla bambina che eri una volta?

Tutte le persone evolvono nel corso della loro vita. Alcune persone però rimangono più fedeli a ciò che erano da piccole, mentre altre si trasformano in individui completamente differenti, con un carattere diverso e con altri desideri.

L’entità di questa evoluzione si manifesta in particolare nel momento in cui, da adulti, ci concediamo delle attività infantili. Il costume da carnevale che scegliamo nella vita da adulti può essere un esempio perfetto.

Travestendoci compiamo infatti due operazioni: torniamo con la mente a quando eravamo bambini ma, allo stesso tempo, esprimiamo la nostra personalità da adulti.

Ecco perché analizzando il tuo costume preferito sarà possibile capire quanto sei cambiata rispetto a quando eri bambina!

Test del Costume di Carnevale

Per eseguire questo test dovrai semplicemente scegliere il costume che indosseresti oggi per una festa di Carnevale in grande stile e con molte persone (non una festa casalinga con pochi invitati)! Scegli chi vuoi diventare e leggi il profilo corrispondente!

1 – Cleopatra

Cleopatra rappresenta una donna forte, che è stata in grado di regnare da sola su un Paese importante e ricchissimo e che ha sedotto i più grandi generali romani del tempo.

Se hai scelto questo costume significa che nel corso della tua vita sei cambiata moltissimo e hai acquisito progressivamente una grande fiducia nelle tue capacità nella tua intelligenza.

In genere i bambini sono insicuri, fanno moltissime domande e hanno paura di molte cose. Tu hai superato tutti questi limiti: hai costruito giorno dopo giorno la tua sicurezza, hai imparato a rispondere alle tue stesse domande e hai superato le tue più grandi paure. Complimenti!

2 – La strega

La strega è il personaggio più spaventoso tra quelli che abbiamo proposto. Rappresenta il potere e la malvagità poiché una strega ha desideri crudeli, pensieri cattivi e tutti gli strumenti per raggiungerli.

Se hai scelto di vestirti da strega significa che non sei cambiata molto rispetto a quando eri bambina.

I bambini infatti sono spesso molto egocentrici e molto egoisti. Non capiscono le esigenze degli altri (soprattutto degli adulti) e pretendono che i loro bisogni siano sempre soddisfatti e vengano prima di tutto.

Naturalmente crescendo i bambini maturano e cominciano a capire che nella vita è necessario scendere a compromessi. Le streghe rappresentano invece quella piccola o grande quantità di egoismo presente anche negli adulti.

Sei una persona che mette se stessa prima di chiunque altro e sai perfettamente come agire per ottenere esattamente quello che vuoi nel modo in cui lo vuoi. Stai attenta a non utilizzare le tue enormi capacità a scapito di altri!

3 – La piratessa

Anche se la letteratura e il cinema ci hanno trasmesso un’immagine eroica e romantica dei pirati bisogna sempre tener presente che i pirati sono fuorilegge spietati e che per moltissimo tempo hanno commesso azioni e crimini orrendi ai danni di persone indifese.

Questo significa che i pirati non sono un buon modello di comportamento ma hanno sicuramente dei grandi pregi. Erano persone dal grande coraggio e in grado di raggiungere anche scopi estremamente ambiziosi.

Se hai scelto il costume da piratessa significa che sei cambiata rispetto a quando eri bambina, ma non sei diventata una persona completamente diversa.

Esattamente come una volta non ti piacciono le regole troppo rigide, vuoi sempre sentirti libera di agire come pensi che sia giusto e non badi troppo a ciò che pensa la società. Hai anche mantenuto una certa dose di egoismo: per ottenere ciò che vuoi non guardi letteralmente in faccia a niente e a nessuno e a volte sei anche un po’ prepotente. Di certo crescendo hai acquistato una grande sicurezza nelle tue capacità e anche un grande desiderio di metterti sempre alla prova.

4 – La fatina

Le fate sono tra i personaggi più amati dalle bambine di tutto il mondo. Nella maggior parte dei casi sono creature buone e bellissime, affascinanti e dotate di poteri magici ma che non utilizzano tali capacità per ottenere scopi egoistici.

Essendo molto piccole, apparentemente indifese e molto femminili, le fatine sono molto vicine alla classica immagine delle donne, cioè quelle considerate “donne ideali” nell’immaginario collettivo.

Se hai scelto il costume da fata significa che crescendo sei rimasta molto fedele alla tua bambina interiore. Più che egoista però ti si potrebbe definire ancora un po’ capricciosa, ma anche molto innocente e pura di cuore. La donna che sei oggi non è poi così diversa dalla bambina che eri un tempo, di cui hai mantenuto tutti i pregi: dovresti esserne orgogliosa.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.