Sogni un soufflé perfetto? Ecco i trucchi che lo renderanno unico

Scopri come realizzare un soufflé semplicemente unico grazie ad alcuni trucchi che ti cambieranno la vita in cucina.

Chi non ama il soufflé? Si tratta di un piatto di origine francese ma che nel tempo è stato rivisitato così tante volte da far si che in giro ce ne siano svariate versioni. Ciò nonostante, la sfida di renderlo soffice, alto e di bell’aspetto è sempre la stessa a prescindere da quale ricetta si scelga di seguire.

Il soufflé è infatti una di quelle preparazioni insidiose per via dei tanti ostacoli che possono celarsi in alcuni passaggi. Ostacoli che, una volta appresi i trucchi da mettere in atto, saranno gestibili al punto da poter dar vita ad una preparazione perfetta. E questo a prescindere da come si scelga di prepararla.

Soufflé: i trucchi che dovresti conoscere per realizzarlo nel modo perfetto

Che tu sia un’amante delle preparazioni dolci o salate, il soufflé si rivela una scelta in grado di soddisfarti e di farti fare sempre un’ottima figura con i tuoi ospiti. Per far si che ciò avvenga è però molto importante acquisire alcune nozioni indispensabili per compiere determinati passaggi nel modo giusto.

Così facendo, potrai approcciarti alla ricetta senza inutili patemi d’animo. E tutto, sapendo di poter contare sulla sicurezza di ottenere un piatto bello e più goloso che mai. Ecco quindi i trucchi da annotare per non sbagliare e andare a colpo sicuro nella preparazione del tuo soufflé.

Scegliere ingredienti a temperatura ambiente

La prima mossa da compiere per andare nel verso giusto è quella di usare ingredienti solo a temperatura ambiente. Ciò si rivela indispensabile per poter contare su una preparazione che non vada incontro ad errori e che vanti ingredienti ben mescolabili tra loro. Se hai qualcosa in frigo, quindi, dovrai ricordarti di estrarla almeno mezz’ora prima (un’ora se fa molto freddo) per far si che la temperatura si livelli a quella degli altri ingredienti.

Montare gli albumi a neve ben ferma

Gli albumi devono essere montati a neve. Ciò però non basta per ottenere un buon soufflé. La neve dovrà essere ben ferma e tale da sorreggere la preparazione anche durante la cottura. Per essere certa che il risultato sia ottimale, il consiglio è quello di capovolgere la ciotola. Se la neve rimane ben ferma, allora saprai di averla montata correttamente.

Aggiungere i tuorli poco per volta

Durante la preparazione del soufflé arriva il momento di inserire i tuorli al resto dell’impasto. Questi dovranno essere aggiunti uno alla volta e con molta calma. Il trucco è quello di attendere che si amalgami il primo per procedere con il secondo e andare avanti in questo modo, senza fretta e con tutta la calma del mondo. Si tratta dopotutto di una ricetta che necessita di pazienza per poter riuscire al meglio.

Non riempire del tutto gli stampi

Un altro trucco per la buona riuscita del soufflé è quello di utilizzare uno stampo che sia stretto e alto. Che sia dolce o salato, infatti, il soufflé crescerà in altezza. Al contempo, lo stampo non dovrà essere riempito del tutto. Almeno un quarto dovrà restare libero per essere occupato dalla preparazione quando questa inizierà a crescere in forno. Se non segui per bene questo passaggio, il soufflé si alzerà ma finirà con l’afflosciarsi su se stesso. Cosa che ovviamente è meglio evitare.

Far attenzione alla cottura

Andiamo all’ultimo passaggio fondamentale che è quello della cottura. Il forno deve essere sempre già caldo prima di accogliere lo stampo. E, una volta che questo sarà inserito, non si dovrà più aprire per nessuno motivo. Farlo comprometterà infatti il risultato e porterà al fallimento della ricetta. Questa regola, presente per molti lievitati vale ancor più per il soufflé che per via della sua natura soffice e delicata, necessita assolutamente di avere tutto il sostegno possibile. A tal proposito, per evitare di sottoporlo a bruschi cambi di temperatura, il consiglio è quello di lasciarlo in forno ancora un po’ anche dopo averlo spento. In questo modo si abituerà pian piano alla variazione di calore. Mossa che lo aiuterà a restare alto.

Seguire questi semplici trucchi ti consentirà di realizzare sia un souffé cremoso al cioccolato che un ottimo soufflé di zucchine davvero perfetti. Uno di quelli così belli da sorprendere tutti e da farti fare bella figura. E tutto mentre assapori qualcosa di estremamente buono.