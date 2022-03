Quante calorie elimini con un orgasmo? Il numero ti stupirà

Ti sei mai chiesto quante calorie hai preso subito dopo aver fatto l’amore? Oggi finalmente saprai la risposta.

Quando ci alleniamo sul tapis roulant o facendo cyclette sappiamo quante calorie consumiamo perché ci sono dei dispositivi appositi collegati all’attrezzo che usiamo che ci suggeriscono quante calorie stiamo consumando. Come si fa a capire quante calorie si consumano con un orgasmo?

Quando facciamo l’amore non sappiamo con esattezza quanto dispendio c’è stato in termini di calorie bruciate. Mentre facciamo l’amore facciamo uno sforzo fisico e sappiamo che fare l’amore è un buon modo per dimagrire, ma quanti orgasmi dobbiamo avere per perdere peso? Alcuni scienziati hanno risposto a questa domanda intrigante e la loro risposta è sorprendente.

Quante calorie si bruciano con un orgasmo

L’orgasmo è la conclusione idilliaca di un rapporto sessuale che ha richiesto uno sforzo fisico. Con l’orgasmo, sia negli uomini che nelle donne, i muscoli si sono contratti, la frequenza cardiaca è aumentata e il corpo ha prodotto sudore come in qualsiasi altra attività che richiede uno sforzo. Con l’orgasmo si da inizio ad un processo di “eliminazione”, ma quanto si elimina esattamente?

Le conclusioni di alcuni test confermerebbero che indipendentemente dalla durata del rapporto sessuale un uomo perde in media quattro calorie al minuto, mentre una donna ne perderebbe tre. Questi test hanno anche definito che la durata media di un rapporto sessuale è di circa sei minuti, facendo un rapido calcolo, le donne brucerebbero 18 calorie con un rapporto sessuale contro le 24 calorie degli uomini.

Ed ora passiamo all’orgasmo. Il momento in cui si raggiunge l’apice del piacere, ovvero l’orgasmo, ha una durata molto breve, si aggira dai 10 ai 60 secondi dipendentemente dalle variazioni della frequenza cardiaca che si hanno in quel momento. Durante l’orgasmo secondo gli scienziati una donna brucerebbe un massimo di tre calorie, mentre un uomo ne spenderebbe quattro.

Facendo un confronto con la corsa e partendo dal presupposto che mediamente un individuo brucia 1 Kcal per kg di peso corporeo per ogni Km percorso, ben si comprende che in termini di dispendio calorico fare l’amore non è un’attività che rende molto.

Fare l’amore però fa particolarmente bene alla salute, quindi se poi a questo si aggiunge anche il fatto che ci aiuta a perdere un pò di peso ben venga.

Se fare l’amore non vi farà recuperare il peso forma di sicuro vi aiuterà a dormire meglio, eliminare lo stress e l’ansia, a farvi ritrovare il buonumore e ridurre il dolore. Tantissimi buoni motivi per trovare il tempo per farvi le coccole. Se il partner adduce la scusa del mal di testa, ricordatevi di sorridere rivelandogli che fare l’amore è un ottimo rimedio antidolorifico da testare assolutamente.