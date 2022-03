Make up over 50: come sembrare più giovane in un batter d’occhio

Make up over 50, ammettiamolo, tutte noi vogliamo apparire al meglio, e un aspetto più giovane è ciò a cui aspiriamo. Vediamo come fare.

Raggiunta una certa età, chi di noi non desidera mostrare qualche anno in meno, senza possibilmente ricorrere alla chirurgia estetica? Se ti dicessi che bastasse qualche accorgimento nella tua routine di bellezza, mi crederesti?

Faresti bene a credermi perché con alcune semplici modifiche nella tua applicazione del make up, potresti ottenere dei risultati veramente sorprendenti. Vediamo insieme questi piccoli consigli, semplici ma efficaci.

Make up over 50, la classe non è acqua

Insoddisfatta del tuo aspetto? Ha voglia di ringiovanire il tuo viso? Con i nostri piccoli consigli sulla tua routine di bellezza, potrai ottenere un risultato superlativo.

Ecco gli step necessari per ringiovanire il tuo viso senza l’intervento di un chirurgo. Eh già, non serve la chirurgia estetica per farti sembrare più giovane, basta semplicemente seguire alcune semplici regole.

Idrata e idrata di nuovo

Questo è il consiglio più semplice e probabilmente il più importante. Dobbiamo idratarci dentro e fuori. Bevi molta acqua durante il giorno e applica regolarmente le tue creme idratanti da giorno e da notte. Quando si tratta del tuo make up, tieni d’occhio i prodotti idratanti. Evita le polveri e prediligi i prodotti in crema. La pelle idratata appare morbida ed elastica, ed è una delle cose migliori che puoi fare per il tuo corpo.

Nascondi le imperfezioni

Con l’età, accumuliamo varie imperfezioni della pelle. Noi proviamo a nasconderle nel tentativo di riportare indietro, in qualche modo, il tempo. Scegli un fondotinta leggero o una crema idratante colorata con una copertura media. I fondotinta a base di silicone daranno alla tua pelle un aspetto più luminoso e ti farà ottenere un aspetto giovanile.

Vai di lucentezza

Per scegliere le tonalità del rossetto, abbandona i colori più scuri e scegli quelli più chiari. Opta per le tonalità nude, naturali o rosate. Applica il tuo rossetto come faresti normalmente e aggiungi un po’ di gloss al centro delle labbra. Quel piccolo tocco di gloss ti darà una boccuccia molto più giovane e sensuale.

Solleva le palpebre

Oltre ad arricciare le tue ciglia per aprire ulteriormente gli occhi, il tuo piegaciglia può effettivamente aiutare a sollevare l’aspetto delle tue palpebre. Inoltre, evita di applicare il mascara sulle palpebre inferiori per sollevare ancora di più il tuo sguardo.

Vacci piano con i prodotti in polvere

Meno polvere applichi sulla tua pelle e più questa sembrerà luminosa e giovane. Inoltre, la polvere tende ad infiltrarsi nelle linee sottili e nelle rughe. Questo non farà altro che attirare l’attenzione su quelle linee.

Accentua gli occhi

Sicuramente vuoi accentuare la linea delle ciglia superiori con l’eyeliner per far risaltare i tuoi occhi, ma fai attenzione. Scegli un bel colore marrone intenso invece del nero.

Se hai le palpebre che sono più cadenti, allora potresti voler creare una linea molto sottile o evitare completamente l’eyeliner. Se scegli di metterlo, prova ad angolare la linea a 45 gradi per dare l’impressione di avere l’occhio più sollevato. Se non puoi fare a meno di metterlo sulla palpebra inferiore, scegli una tonalità più chiara come un marrone molto chiaro o un grigio.

Cerca la lunghezza, non lo spessore

Le ciglia tendono ad assottigliarsi un po’ con l’età, purtroppo. Se stai già utilizzando un mascara con formula addensante, ripensaci. Infatti, le nostre ciglia si stanno già assottigliando e non possono sostenere i mascara pesanti utilizzati per infoltire le ciglia. Prova invece un bel mascara allungante che ti fornirà comunque un colore intenso e accattivante ma non sembrerà troppo pesante per i tuoi occhi.

Un pizzico di fard

Ti sveliamo un piccolo trucchetto. Pizzica leggermente le guance, come fai prima di scattare una foto, e cerca di abbinare questo colore arrossato al tuo fard. È più naturale e dall’aspetto giovanile. Non applicare il fard troppo in basso sullo zigomo. Più in alto è il fard, più definizione avrai, e i tuoi lineamenti saranno sollevati. Ricorda di metterne poco, e spazzola verso l’alto e verso l’esterno.

Alleggerisci l’ombretto

Per un make up over 50, prova ad indossare sfumature di ombretto in colori più chiari e scintillanti. Evita i marroni più scuri, i viola e i colori neri. Per un look più brioso, puoi applicare l’ombretto vicino al picco del tuo sopracciglio, sotto e sopra, e agli angoli interni dei tuoi occhi.

Schiarisci le sopracciglia

A tutti noi piace riempire le nostre sopracciglia in modo che sembrino più piene e abbiano una definizione più forte, soprattutto quando iniziano a diventare un po’ sottili con l’età. Quindi, schiarisci un po’ sia il colore che l’applicazione per sembrare più giovane.

Le sopracciglia troppo scure possono davvero rovinare un bel viso. Scegliendo una tonalità più chiara puoi riempire e creare sopracciglia splendide e piene senza aggiungere anni al tuo aspetto.