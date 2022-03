Tinta per ragazzi, scopri quale usare per i capelli dei più piccoli

Tinta per ragazzi, i tuoi figli si vogliono tingere i capelli? Mi raccomando, fai attenzione e usa il prodotto giusto.

Se tuo figlio ti sta implorando di aggiungere un po’ di colore alla sua chioma, potresti non pensarci troppo e utilizzare il primo prodotto che ti capita fra le mani. Ma attenzione, non è così semplice come pensi.

Devi stare molto attenta al prodotto che decidi di acquistare. Infatti, è proprio il tipo di colorazione che può fare la differenza, non solo in termini di risultato ma anche in termini di salute. Eh già, non tutte le colorazioni, come ben saprai, sono idonee al tuo bambino.

Tinta per ragazzi, usa quella giusta!

Sei indecisa sul tipo di prodotto da utilizzare per colorare i capelli del tuo piccolo? Con il nostro aiuto riuscirai ad individuare il prodotto giusto per tuo figlio e per le sue esigenze.

Prima di tutto, è necessario capire se il tuo bambino sia grande abbastanza per tingersi i capelli. Secondo gli esperti, si dovrebbe aspettare almeno la pubertà prima di pensare di colorare i capelli. Anzi, la cosa migliore è aspettare addirittura la tarda adolescenza, quindi non prima dei 16 anni.

Il problema principale riguarda la struttura dei cappelli. Infatti, i più piccoli tendono ad averli molto più fini degli adulti, e poiché la tintura e la candeggina possono essere dannose, i capelli immaturi di un bambino sono molto più suscettibili ad eventuali danneggiamenti.

Non solo, poiché i capelli dei bambini passano attraverso così tanti cambiamenti dalla nascita alla pubertà, la loro chioma, così come la loro pelle, risultano più sensibili e quindi sono più propensi a possibili reazioni avverse.

Queste reazioni possono essere causate dal contenuto dei prodotti per capelli. Ingredienti come l’ammoniaca, il perossido di idrogeno e una sostanza chimica nota come parafenilendiammina, comunemente usata nelle tinture permanenti per capelli, possono causare reazioni molto negative.

Inoltre, queste sostanze chimiche possono alterare la struttura dei capelli del vostro bambino. Quindi anche se si intendeva solo cambiare il colore, si potrebbe finire per incasinare la struttura del capello.

Per tutte queste ragioni, la tinta per ragazzi più idonea e sicura è il colorante temporaneo. Se hai intenzione di colorare i capelli del tuo bambino, attieniti a colori non permanenti. Infatti, questi rivestono solo il fusto dei capelli e non penetrano come farebbe una tinta.

Non solo, ci sono anche delle alternative che puoi utilizzare, come nel caso delle erbe e del tè, che sono anche loro in grado di colorare i capelli. Se dovete assolutamente utilizzare una tinta per i vostri ragazzi, utilizza un prodotto che non vada a contatto con il cuoio capelluto, come nel caso delle mèches o una tintura semipermanente.

Inoltre, fai un patch test prima dell’applicazione per controllare la presenza di eventuali allergie. Perciò, se stai pensando di colorare i capelli di tuo figlio, discutine prima con il pediatra sui potenziali fattori di rischio.