“Non potevo più restare”: lo sfogo della dama di Uomini e Donne

Una protagonista di Uomini e Donne lascia il programma di Maria De Filippi e svela: “Non potevo più restare”.

Dopo aver lasciato Uomini e Donne, l’ex dama del trono over svela il motivo per cui ha scelto di lasciare la trasmissione. “Non potevo più restare”, ha spiegato l’ex protagonista durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Fralof per PiùDonna.

La dama in questione che ha lasciato la trasmissione stava frequentando Biagio Di Maro, uno dei cavalieri più discussi del trono over e spesso protagonista di discussioni con Tina Cipollari e Gianni Sperti. Dopo l’addio a Biagio e alla trasmissione, l’ex dama ha svelato alcuni dettagli.

Uomini e Donne: lo sfogo dell’ex dama Bernarda

La dama che ha lasciato Uomini e Donne e che ha frequentato Biagio Di Maro è Bernarda Lena che ha raccontato i dettagli della sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi nel corso di una lunga intervista rilasciata a Fralof per PiùDonna.

“Sono vari i motivi che mi hanno fatto abbandonare il programma. Io li non troverò nessuno perché sono lì tutti per visibilità. Io non ci sono più perché non ho trovato qualcuno con cui rapportarmi. Ci sono tutti personaggi che non hanno bisogno di una relazione amorosa, ma solo di avere visibilità. Rifarei Uomini e Donne solo se cambiassero i personaggi che fanno parte del parterre. Vorrei partecipare al programma riscoprendone l’essenza, così come è nato. Ho scelto di partecipare al programma sia per giocare, ma anche perché voglio trovare un compagno, qualcuno che possa farmi stare bene. Ma Uomini e Donne mi ha fatto capire che l’amore è considerato un gioco. Beh potrebbe anche essere ..ma non è così per tutti”, ha raccontato l’ex dama di Uomini e Donne dove il trono di Matteo Ranieri è sempre più in bilico.

Nel corso dell’intervista, Bernarda ha anche parlato di Biagio Di Maro, diventato ormai un cavaliere storico come Ida Platano che non è cambiata molto dalla sua prima puntata.

Secondo Bernarda, Biagio sarebbe alla ricerca della visibilità per conquistare popolarità e sperare di poter partecipare all’Isola dei Famosi. Biagio replicherà all’ex dama?