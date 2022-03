Decotto al carciofo per far ritrovare benessere a fegato e intestino

Il decotto al carciofo è un elisir perfetto per depurarsi e per far ritrovare benessere a fegato ed intestino: ecco come realizzarlo.

Oltre ad essere un ortaggio estremamente versatile in cucina, il carciofo è ricco di numerose proprietà benefiche. Preparato sotto forma di tisana o decotto può infatti apportare notevoli benefici all’organismo.

Il carciofo (Cynara scolymus) è una pianta che appartiene alla famiglia delle Asteraceae ed è arrivato in occidente solo nel 1200. Oggi si utilizza oltre che a scopo alimentare anche terapeutico.

Forse non tutti sanno infatti che del carciofo si consuma il fiore, ma nella fitoterapia si utilizzano le foglie dello stelo visto che le proprietà benefiche sono conosciute sin dai tempi dei tempi.

Ecco come depurare fegato e intestino con il decotto al carciofo

Il carciofo è un ortaggio molto utilizzato nella cucina italiana. Il Belpaese infatti è il più grande consumatore e coltivatore di carciofi. E noi italiani sappiamo bene come cucinarlo. Il carciofo infatti è un ortaggio molto versatile e adatto per preparare squisite ricette.

Dai primi piatti a tanti contorni saporiti, fino a secondi, sformati o torte salate. Ma al di là degli utilizzi culinari del carciofo esso possiede anche numerose proprietà benefiche. Non a caso possiamo utilizzarlo per purificarci, in particolare è ottimo per far ritrovare benessere a fegato e intestino.

Le foglie del carciofo in particolare possono svolgere una funzione benefica per il fegato, regolano il flusso biliare, riducono la produzione di colesterolo e trigliceridi, senza contare che stimolano la diuresi.

Vanno però utilizzate a tale scopo sotto forma di tisana o decotto. Prepararlo è molto semplice. Basta prendere dei carciofi pulirli togliendo la parte spinosa, il gambo e le foglie più esterne.

Immergiamo quindi le foglie in acqua e portiamo il tutto ad ebollizione. Dopo circa 20 minuti filtriamo con un colino a maglie strette e conserviamo il nostro decotto in frigorifero, meglio se in una bottiglia di vetro.

Per dolcificarlo visto che può risultare amaro basterà aggiungere una puntina di miele.

Bere una tazza di decotto o tisana al mattino e alla sera, comunque lontano dai pasti ci aiuterà a sgonfiare la pancia, a digerire meglio, non contando che assumeremo sostanze antiossidanti, minerali e vitamine.

Se abbiamo avuto un pranzo particolarmente ricco o ci sentiamo appesantiti il decotto al carciofo è l’ideale per ritrovare il benessere grazie all’azione detox che svolge nel nostro organismo.

Un modo naturale di ripulire i nostri organi interni e ritrovare così benessere. Non solo, il decotto al carciofo svolge anche un’azione diuretica e ci permetterà di eliminare i liquidi in eccesso.

Naturalmente seguire rimedi naturali e fai da te, come tutte le cose, può avere delle controindicazioni. Pur essendo il carciofo un rimedio ritenuto sicuro e ben tollerato può comunque portare a delle reazioni allergiche in soggetti predisposti e, se assunto ad alti dosaggi, può causare anche disturbi gastrointestinali come bruciore di stomaco o diarrea.

Quindi prima di assumere qualsiasi cosa è sempre bene consultare il proprio medico di fiducia e chiedere un consiglio.