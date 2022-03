Culotte de Cheval? Ecco quali pantaloni dovrai, e non, indossare!

By

Le Culotte de Cheval sono senza dubbio tra gli inestetismi più comuni di noi donne, e per questo motivo dobbiamo conoscere tutti i segreti per combatterle! Il primo? Creare il look giusto! Ecco i pantaloni che valorizzeranno la tua fisicità!

Forma a mela, a pera, a triangolo. Gambe corte, busto dritto. Abbiamo sentito un’infinità di denominazioni di corpi femminili che a stento facciamo fatica a capire qual è il nostro! Prima di entrare nel vivo di questa guida di stile facciamo una premessa: non esiste una tipologia di corpo perfetto, con forme perfette. Esiste l’amore verso noi stesse, e i trucchetti fashion per valorizzare la nostra fisicità! Ad esempio?

Ognuna di noi combatte quotidianamente con il proprio corpo, a causa delle imposizioni estetiche che il mondo del beauty e del fashion ci propongono giorno dopo giorno.

I nostri canoni estetici sono sempre più inarrivabili e plastici, frutto di un’industria in costante crescita e bisognosa di vendere i prodotti più “miracolosi” in commercio.

La vera questione è una sola: dobbiamo riuscire ad amare chi siamo senza provare a cambiare ogni parte di noi per diventare qualcosa che non siamo.

Una cosa però possiamo farla! Con i giusti segreti in fatto i fashion possiamo valorizzare la nostra fisicità, coprendo nel modo giusto quel particolare che non ci fa sentire a nostro agio, mostrandone un altro!

Ed è proprio questo il tema principale della nostra guida di stile targata CheDonna , riuscire a trovare i capi migliori utili a valorizzare una determinata fisicità con un determinato dettaglio da coprire!

Culotte de Cheval e fianchi larghi? Di addio ai jeans elasticizzati!

Quando si parla di Culotte de Cheval si intende quei cuscinetti di grasso localizzato che si trovano generalmente nella zona tra la coscia e il gluteo. Questi cuscinetti tendono a donare una conformazione fisica estetica che comunemente viene definita “a pera”. Se questo è l’inestetismo che vuoi combattere a suon di fashion sei sulla guida di stile giusta!

Abbiamo visto cos’è la Culotte de Cheval, ma non sappiamo come combatterla!

Ci sono due modi facili ed efficaci per creare look trendy che valorizzino una fisicità “a pera”:

il primo è senza dubbio l’utilizzo delle gonne. Devono essere rigorosamente a vita alta e morbide. Midi o mini, vanno bene entrambe. Un no assoluto alle gonne elasticizzate! il secondo modo per valorizzare al meglio questo tipo di fisicità è utilizzare i pantaloni a zampa d’elefante. Anche in questo caso i pantaloni devono essere a vita alta. Per quanto riguarda il mondo dei pantaloni dobbiamo far attenzione ad un’altra cosa: il tessuto. Bisogna evitare il più possibile tessuti fini ed elasticizzati, perché non faranno altro che poggiarsi sulla nostra Culotte de Cheval, finendo per accentuare il nostro inestetismo. Scegliete sempre tessuti spessi, come il fustagno in inverno o il cotone in estate. Se siete amanti dei jeans, anche in questo caso, evitate quelli completamente elasticizzati. Prediligete quelli a tela fissa con una percentuale minima di elastane.

Adesso che abbiamo visto le due strade più veloci per creare look a prova di Culotte de Cheval possiamo creare gli outfit:

blusa morbida in chiffon e pantalone morbido a vita alta largo in gamba. Giacca blazer e tacco comodo. Perfetto look per una giornata di lavoro

abito lunghezza midi, manica lunga, gonna morbida e laccio in punto vita. Preferibilmente base scura con fantasia colorata. Il tutto chiuso da uno stivale con tacco cuissardes e una borsa mini a mano. Look perfetto per una passeggiata con le amiche. Tra l’altro, sapevate che le mini bag sono senza dubbio tra gli accessori più trendy della primavera 2022?

top aderente o crop top, gonna a ruota midi a vita alta, tacco décolleté nude e giacca corta. Un look perfetto a prova di Culotte de Cheval, adatto ad un appuntamento romantico!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonista i pantaloni, e non solo, perfetti per una fisicità con Culotte de Cheval!

Alla prossima guida di stile, per conoscere tutte le novità in fatto di fashion, società e molto altro!