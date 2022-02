Qual è il tratto predominante del tuo carattere? Scopriamolo subito

Il test del tratto predominante del tuo carattere ci dirà finalmente che tipo di persona sei: credi di essere pronto a scoprirlo?

Se pensi alle persone che conosci, ti renderai conto che ci sono diverse personalità e diverse qualità che ti hanno attirato verso di loro.

Tutti, però, hanno più o meno un tratto predominate, qualcosa che li contraddistingue e che li mette in una certa posizione rispetto ad altre persone… quelle che ti stanno antipatiche.

Il motivo è che esistono due caratteristiche principali che ci dominano, nella vita: non vuoi sapere qual è la tua?

(Certo che lo vuoi sapere: ecco perché stai per provare il nostro test della personalità di oggi!).

Test del tratto predominante del carattere: dicci cosa vedi nell’immagine e scopri qual è il tuo

Chi sei nella vita?

Ok, ok, va bene: riconosciamo che questa è una domanda decisamente troppo difficile e che non è semplice rispondere. Proviamo con una domanda meno complicata: chi credi di essere?

Come? Trovi questa domanda ancora più difficile? Allora il nostro test del tratto predominante casca proprio a fagiolo.

Per scoprire qual è il tratto predominante del tuo carattere, infatti, non devi far altro che dirci che cosa vedi nel quadro che ti abbiamo riportato qui sopra.

Oggi abbiamo deciso di appoggiarci ad un nome di certo non proprio sconosciuto: il quadro in questione è di Salvador Dalì!

Il titolo dell’opera, decisamente intrigante, è questo: “L’immagine scompare“. Speriamo almeno di riuscire a portare a termine il nostro test della personalità di oggi!

Quello che vogliamo sapere da te, ovviamente, è che cosa vedi nell’immagine: un volto di un uomo anziano oppure una giovane che legge un libro?

Il test del tratto predominante del tuo carattere ti dirà, finalmente, qual è il tuo: così adesso saprai perché ti piacciono i tuoi amici e detesti, invece, alcuni tipi di persone!

Allora: dicci un po’ che cosa hai visto!

hai visto il volto di un uomo anziano : se hai visto un volto anziano nel disegno di oggi, allora forse potrebbe piacerti anche il nostro test dei volti nell’albero . Quasi nessuno riesce a indovinare quanti sono davvero!

Ma torniamo a noi ed al nostro test del tratto predominante del tuo carattere. Che cosa vuol dire se hai visto prima l’uomo? Di base sei una persona che non ha problemi a guardare la verità in faccia e, proprio per questo, sei più esuberante, estroverso e socievole degli altri. Non sei una persona che ama riflettere o rimuginare per ore sullo stesso argomento: quando qualcosa è andato in una certa maniera, tu non ti metti a cercare di “cambiare il passato”.

Hai uno sguardo limpido e diretto sempre verso il futuro e non hai di certo tempo da perdere: sei una persona concreta e con i piedi per terra!

Il tuo tratto caratteriale predominante è quello della concretezza. Niente voli pindarici, niente tragedie o drammi inutili, niente comportamenti dettati dal sentimentalismo. Tu ne sei contento però a volte ti può capitare di sentire che ti manchi come qualcosa…

: se hai visto un volto anziano nel disegno di oggi, allora forse potrebbe piacerti anche il nostro . Quasi nessuno riesce a indovinare quanti sono davvero! Ma torniamo a noi ed al nostro test del tratto predominante del tuo carattere. Che cosa vuol dire se hai visto prima l’uomo? Di base sei una persona che non ha problemi a guardare la verità in faccia e, proprio per questo, sei più esuberante, estroverso e socievole degli altri. Non sei una persona che ama riflettere o rimuginare per ore sullo stesso argomento: quando qualcosa è andato in una certa maniera, tu non ti metti a cercare di “cambiare il passato”. Hai uno sguardo limpido e diretto sempre verso il futuro e non hai di certo tempo da perdere: sei una persona concreta e con i piedi per terra! Il tuo tratto caratteriale predominante è quello della concretezza. Niente voli pindarici, niente tragedie o drammi inutili, niente comportamenti dettati dal sentimentalismo. Tu ne sei contento però a volte ti può capitare di sentire che ti manchi come qualcosa… hai visto una donna in piedi che legge un libro: nel quadro, per te, c’è una donna che legge un libro. La sua silhouette ti appare chiaramente e, proprio per questo, ci incuriosisce sapere che cosa ne pensi di questo test: siamo tutti in disaccordo su quante donne ci siano davvero nell’immagine!

Se, però, in questo test ne hai vista una di donna, possiamo dirti che il tuo tratto predominante del carattere è quello della fantasia.

Sei una persona decisamente emotiva, piena di speranze e sogni che ha volte fatica un poco a trovare il contatto con la realtà. Perché pensare alle brutture della vita di tutti i giorni se a te piace sognare?

Di certo sei una persona con una visione interessante della vita, capace di sognare ad occhi aperti e di elevarsi al di sopra dei problemi. Sei sensibile e creativo oltre che un vero e proprio cuore d’oro!

Purtroppo questo a volte ti crea dei problemi. Finisci per avere complicazioni inutili nella vita sentimentale ed anche a trovarti decisamente in difficoltà di fronte a qualsiasi compito pratico o azione che chiede un raziocinio lucido e pulito.

Non preoccuparti, però, abbiamo tutti dei pregi e dei difetti!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.