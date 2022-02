Test delle Sedie da Ufficio | Come si approfittano di te i colleghi sul lavoro?

Con il test delle sedie da ufficio potrai svelare i punti deboli del tuo carattere sul lavoro. Come gli altri si approfittano di te?

Le sedie da ufficio possono essere estremamente diverse tra loro. Ognuno di noi si trova a proprio agio con un certo modello, e questo è del tutto naturale. Questa scelta, apparentemente non troppo importante, svela però molte cose sui nostri rapporti lavorativi.

Dal momento che la scelta della sedia è così personale si può affermare che rappresenti moltissimo la nostra personalità.

Questo significa che la sedia che utilizziamo di solito in ufficio (o quando lavoriamo alla scrivania di casa) è fondamentale per capire come ci rapportiamo al lavoro.

Nessuno di noi può lavorare del tutto da solo, quindi i rapporti con i clienti e con i colleghi sono parte integrante di ogni attività lavorativa: cercheremo di analizzarli per capire in quale modo le persone tendono ad approfittarsi di te.

Test delle Sedie da Ufficio

Per eseguire questo test ti chiediamo solo di scegliere la sedia più simile a quella che usi di solito oppure la sedia che sceglieresti se potessi avere mano libera sulla scelta dell’arredamento per l’ufficio.

1 – Sedia con rotelle femminile

Questa è una sedia da ufficio estremamente femminile nei colori e nelle forme.

Possiede tutte le caratteristiche della più classica sedia da ufficio: delle rotelle per spostare la sedia senza alzarsi, uno schienale imbottito e dei braccioli per rilassare gli avambracci.

Se hai scelto questa sedia significa che conosci perfettamente il tuo ruolo lavorativo e non hai alcun problema a farti carico delle responsabilità che esso comprende.

Non intendi rinunciare però alle qualità che classicamente vengono considerate femminili, come la gentilezza e la capacità di perdonare.

Questa tua attitudine alla gentilezza però viene spesso confusa con una certa debolezza di carattere. I tuoi colleghi o i tuoi sottoposti spesso cercano di approfittare della tua cortesia per scaricare su di te i loro compiti o per farsi perdonare ritardi o imprecisioni sul lavoro.

2 – Poltroncina senza rotelle

Questo tipo di sedia da ufficio è in pratica una comoda poltroncina fissa, quindi non possiede una delle caratteristiche principali delle sedie da ufficio. I suoi piedi poggiano direttamente sul pavimento garantendo grande stabilità.

Se hai scelto questo modello di sedia significa che sei una persona estremamente rigida nell’esecuzione dei propri doveri. Sei seria e disciplinata e pretendi che tutti coloro che lavorano con te o per te condividano la stessa etica lavorativa.

Il tuo problema principale sul lavoro però è la difficoltà ad adattarti ai cambiamenti. Tendi sempre a preferire la prassi consolidata, il modo “sicuro” e “testato” di fare le cose che hai potuto collaudare con il tempo.

Per questo motivo potrebbe capitare che tu rimanga indietro e che che tu sia facilmente “scavalcata” da personalità più dinamiche, in grado di adattarsi meglio ai cambiamenti. I tuoi colleghi più giovani potrebbero mettere in luce proprio questo lato del tuo carattere per metterti da parte.

3 – Poltroncina con rotelle

La poltroncina con rotelle è una perfetta via di mezzo tra la poltrona e la sedia da ufficio. Presenta una seduta comoda e avvolgente, che in qualche modo fa sentire “al sicuro”.

Se hai scelto questa sedia significa che prendi il tuo lavoro seriamente ma sei convinta che si ottengano più risultati con la gentilezza che con la forza. Preferisci non rimproverare troppo duramente colleghi e sottoposti e in alcuni casi preferisci addirittura lasciar correre piuttosto che far notare gli errori e cominciare delle discussioni.

Questo indica che sei una persona estremamente accomodante, che cerca sempre di trovare la mediazione più conveniente e meno stressante per tutti.

Il mondo sarebbe certamente un posto più pacifico se tutti avessero un briciolo del tuo carattere, ma in ambito lavorativo potrebbe rivelarsi una debolezza. In ambito lavorativo le persone malintenzionate potrebbero lavorare sempre meno o sempre peggio avendo la sicurezza di non ricevere rimproveri da te. Non farti prendere in giro!

4 – Sedia da business

Questo modello di sedia è sicuramente il modello più maschile e legato, nell’immaginario collettivo, a una posizione lavorativa importante e di grande responsabilità.

Se utilizzi (o ti piacerebbe utilizzare) una sedia del genere significa che prendi molto sul serio il tuo lavoro e non tolleri minimamente che ti si manchi di rispetto o che si prendano sotto gamba il tuo valore, il tuo ruolo o il tuo impegno.

Per ottenere questo scopo hai assunto un atteggiamento molto duro e inflessibile sia nei confronti dei colleghi sia nei confronti dei tuoi sottoposti.

Questo significa che spesso le persone che lavorano con te hanno paura delle tue reazioni e non sono esattamente a proprio agio quando devono condividere con te uno spazio di lavoro o un progetto.

Questa tua durezza potrebbe diventare facilmente un’arma a doppio taglio. Tutti conoscono oggi la differenza tra un capo e un leader. Un vero leader è in grado di mettersi accanto ai suoi sottoposti condividendo con loro oneri e onori, insegnando con l’esempio come è necessario comportarsi.

Purtroppo a volte il tuo carattere un po’ autoritario potrebbe aver dato di te l’idea di un capo e non di un leader. Si tratta dell’unico punto debole di cui potrebbero approfittare coloro che vogliono metterti in difficoltà. Cerca di essere un po’ più amichevole!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.