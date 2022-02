Non danno la chiave del cuore a nessuno, sono i segni che temono l’amore

Gli astri ci rivelano chi sono i 3 segni zodiacali che temono l’amore e non desiderano impegnarsi in relazioni serie e durature.

Gli astrologi non hanno dubbi, i 3 segni che stiamo per svelarvi sono i più problematici in amore. Per loro non solo è difficile gestire i propri sentimenti ma anche restare in una relazione romantica. L’impegno e la responsabilità che questo comporta entra in conflitto con il loro forte attaccamento alla libertà. Non sopportano di essere privati della loro indipendenza.

Il loro cuore è inaccessibile. La chiave è ben custodita e anche quando sembrano essersi decisi ad impegnarsi in una relazione stabile, trovano spesso buoni motivi per scappare. Ecco i 3 segni zodiacali più restii a lasciarsi travolgere dalle leggi del cuore.

Questi 3 segni hanno il cuore più inaccessibile di tutti

Il batticuore, le farfalle nello stomaco e l’idea del matrimonio e della famiglia sono qualcosa che li spaventa moltissimo e per questo badano bene a restare alla larga dalle relazioni serie. Ecco i 3 segni che temono di più l’amore:

Ariete

L’Ariete è impulsivo e perde quasi subito la testa in amore. Parte in quarta ma si ferma subito. Quando inizia a rendersi conto dell’impegno che comporta una relazione e del tempo che bisogna dedicarle questo segno inizia a sentirsi troppo stretto e a rendersi antipatico ed insopportabile spingendo il partner a prendere la decisione definitiva di chiudere la relazione. L’Ariete è un segno che ha bisogno di novità e scoperte, vogliono sempre divertirsi e vivere a mille e difendono la loro libertà più di ogni altra cosa. Quando si innamora, inizialmente è molto devoto e il partner diventa il centro delle sue attenzioni e della sua vita, è come ossessionato dal partner. Ben presto inizierà ad essere sfuggente e indomito ed è troppo egocentrico per mettere il benessere degli altri davanti ai propri bisogni. Inoltre è testardo e convinto di avere sempre la ragione in tasca. Essere leader in amore e voler dominare non rende semplice la sua vita sentimentale che finisce per essere dominata dalla sua arroganza.

Bilancia

La Bilancia è un segno zodiacale romantico e brama l’equilibrio. L’idea dell’amore non gli dispiace affatto ma gli piace finché le cose sono facili. All’inizio è tutto bello e non ci sono conflitti e tensioni ma quando inevitabilmente questi compaiono col passare del tempo il Bilancia fa molta fatica a gestirli e tollerarli. Amichevole e conviviale vorrebbe un rapporto idilliaco con il loro partner. Evitare sempre le discussioni non è possibile, qualche confronto è del tutto normale. Non per il Bilancia che mal tollera di perdere il suo posto sul piedistallo dove gode di amore e ammirazione infinita. Inoltre questo segno è un grande seduttore, questo gioco della seduzione lo stimola molto e difficilmente resiste alla tentazione di flirtare e sedurre anche se questo non significa finire con l’ essere infedeli. Di sicuro il partner non potrà non provare gelosia e questo innesca i conflitti tanto temuti dal Bilancia che prende la palla al balzo per darsela a gambe.

Scorpione

La relazione con uno Scorpione è molto bella. Questo segno fa fatica ad aprirsi e confidare in un altra persona ma quando lo fa è molto leale e da tanto. Se questo segno fa fatica ad impegnarsi è perché è dominato dalla diffidenza. Non esiste un segno più diffidente di lui. A volte hanno l’impressione di essere circondati solo da persone con brutte intenzioni. Già di suo è molto selettivo, la sua diffidenza stringe molto il cerchio delle persone alle quali permette di avvicinarsi a lui. Prima di avere la chiave del suo cuore dovrai superare moltissime prove ma se deciderà di cederti un posto nel suo cuore ci resterai finchè vorrai.