Questi segni zodiacali sono dei veri e propri rompiscatole: che fastidio!

Senti non devi offenderti ma tanto lo scopriremo grazie a questa classifica se sei uno dei segni zodiacali più rompiscatole. Meglio dirlo subito in caso, no?

Ebbene sì, oggi abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti di fornirci una classifica dell’oroscopo decisamente particolare.

Speriamo di non offenderti e, soprattutto, di non offendere tutti i segni che si troveranno nella classifica di oggi ma abbiamo dovuto fare chiarezza.

Conosciamo tutti un rompiscatole: magari è il nostro migliore amico, magari è la nostra mamma, magari ancora è un collega di lavoro. Potremmo addirittura essere noi i rompiscatole della nostra cerchia di conoscenze.

Non pensi sia meglio sapere quali sono i segni zodiacali che ti faranno venire sempre il nervoso?

I segni zodiacali più rompiscatole di tutto l’oroscopo: scopri se sei in classifica

Ci dispiace dovervelo dire ma alcuni di voi possono essere veramente dei rompiscatole.

Ehi, non vogliamo offenderti ma solo dirti le cose come stanno: tanto lo sappiamo benissimo che al solo leggere la parola rompiscatole ti è venuto in mente qualcuno, non è vero?

Bene, la nostra classifica di oggi dell’oroscopo è qui per fugare ogni dubbio.

Sei un rompiscatole o meno?

Se, da quando apri gli occhi al mattino, il tuo unico pensiero è dare fastidio a tutte le persone che ti sono intorno, come modo di passare il tempo e divertirsi insieme, ci dispiace dirti che la risposta è sì.

Invece, se non sai rispondere a questa domanda, non preoccuparti: abbiamo scelto di fare la classifica dell’oroscopo dei segni zodiacali più rompiscatole proprio per porre fine ad ogni diatriba.

Ecco le prime cinque posizioni!

Cancro: quinto posto

Cari Cancro, è assolutamente inutile che facciate quella faccia sconvolta: siete dei veri e propri rompiscatole quando volete, non ci sono dubbi a riguardo!

Il motivo per cui i Cancro sono rompiscatole è veramente profondo e quindi un poco ci dispiace “smascherarli”. Ai Cancro, infatti, piace mettere alla prova gli altri ed i loro sentimenti… diventando decisamente insopportabili!

Ogni volta che il Cancro rompe le scatole, quindi, vi sta in realtà chiedendo di amarlo fortissimo: a volte è veramente impossibile!

Sagittario: quarto posto

I Sagittario sono persone assolutamente adorabili ma anche decisamente… ehm… come possiamo dirlo… rompiscatole.

Cari Sagittario, non ve la prendete: sapete benissimo che vicino a voi ci deve essere sempre canto, urla, festa e felicità.

Niente di male in questo, ovviamente!

Però, e questo è un però piuttosto forte, la vostra esuberanza potrebbe risultare in qualcosa di difficile per gli altri da sopportare. Sapete essere veramente rumorosi!

Ai Sagittario non capita mai di fermarsi a pensare che il loro modo di fare potrebbe essere da “rompiscatole”… peccato che lo sia!

Capricorno: terzo posto

I Capricorno salgono sul primo gradino del podio della nostra classifica dei segni zodiacali più rompiscatole di tutto l’oroscopo per un motivo solo.

Possono essere profondamente rompiscatole anche e soprattutto perché nessuno se lo aspetta da solo!

Ai Capricorno, infatti, piace moltissimo comportarsi in maniera seria e compassata salvo poi diventare estremamente noiosi e fastidiosi quando sono in prossimità delle persone che amano. Scherzi e lazzi sono all’ordine del giorno quando passate del tempo con un Capricorno.

Sono in grado di farvi veramente saltare i nervi ma non dovete arrabbiarvi (se potete): lo fanno solo per divertimento!

Bilancia: secondo posto

AAAAA! Scusate non volevamo di certo spaventarvi ma solo farvi sentire come potrebbe essere la vostra giornata tipo con un nato sotto il segno della Bilancia.

Rumorosi, sempre felici e pronti a far festa, esuberanti nel vero e proprio senso della parola e espansivi ed estroversi anche quando non lo vogliono essere.

Per la Bilancia non c’è veramente scampo: sono tra i segni zodiacali più rompiscatole di tutto l’oroscopo perché non si rendono conto di quanto possono essere fastidiosi!

Cari Bilancia, non vogliamo assolutamente farvi cambiare ma solo farvi rendere conto del fatto che il vostro essere sempre ad “alta” energia può essere stancante per gli altri. (Di certo non li troverete nella classifica dei segni zodiacali più apatici di tutto l’oroscopo… o forse sì?).

Non tutti ragionano come voi! La Bilancia è un segno che deve sempre uscire e divertirsi e pensa sinceramente che anche gli altri siano di questa idea.

Peccato che non proprio sempre sempre sia così: cari Bilancia dovete imparare le mezze misure!

Ariete: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più rompiscatole di tutto l’oroscopo

Gli Ariete devono mettere una foto su Instagram? Vi tempesteranno di messaggi per chiedervi che cosa ne pensate in anteprima e se metterete like.

State cercando di concentrarvi a lavoro o studiare per un esame? Gli Ariete ve lo renderanno impossibile perché devono parlarvi di quanto sono stressati.

Ehi, cari Ariete, non ve la prendete a male: stiamo solo cercando di spiegare perché siete il segno più rompiscatole di tutto l’oroscopo!

Gli Ariete sono persone particolarmente allegre che, però, non hanno un grande rispetto delle esigenze e dei limiti delle altre persone.

Uno dei motivi potrebbe essere che gli Ariete sono persone particolarmente egoiste o concentrate su di sé che, però, vogliono avere rapporti emotivi strettissimi con gli altri!

(Speriamo che non siano anche nella classifica dei segni zodiacali che ti vogliono solo quando tu non li vuoi!).

Il risultato è che gli Ariete possono essere particolarmente fastidiosi nei confronti delle persone che conoscono bene e a cui vogliono veramente tanto bene.

Gli piace “rompere le scatole” come metodo per far capire che sono presenti e coinvolti nel rapporto: oltre il danno una… non beffa!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.