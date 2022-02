By

Jessica Morlacchi è stata una vera icona della musica tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000. Ma vi ricordate com’era a quei tempi? Ecco com’era Jessica Morlacchi da giovane.

Jessica Morlacchi è una nota bassista e cantante italiana che dal 1998 al 2000 ha fatto parte del gruppo cult Gazosa. Ma vi ricordate com’era a quei tempi?

Ultimamente abbiamo visto Jessica nel cast fisso del programma pomeridiano Oggi è un altro giorno in onda su Rai 1. La sua carriera è stata però molto lunga.

Com’era Jessica Morlacchi da giovane

Jessica ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica a 7 anni, età in cui ha iniziato a prendere lezioni di basso. Nel 1998 ha formato il gruppo degli “Eta Beta”, poi diventati “Zeta Beta” e infine Gazosa.

La band si è aggiudicata la vittoria del Festival di Sanremo 2001 nella categoria nuove proposte con la canzone Stai con me (Forever), che ebbe un buon successo. La fama è arrivata però con il tormentone estivo Www.mipiacitu, famoso ancora oggi, nel 2001.

Il 2002 è stato l’ultimo anno in cui i Gazosa hanno partecipato al Festival di Sanremo, presentando il brano Ogni giorno di più. Nel 2003 la Morlacchi ha deciso di lasciarsi alla spalle la collaborazione con il gruppo e proseguire da sola con la carriera da solista.

Nel 2006 ha firmato con l’etichetta MBO. Nello stesso anno è uscito il suo primo singolo da solista, Un bacio senza fine, accolto però piuttosto freddamente dal pubblico. Nel 2012 ha rilasciato l’EP Amo il Sole, in cui ha raccolto vari pezzi scritti nel corso di cinque anni.

Nel 2013 Jessica ha preso parte al talent show The Voice of Italy. Selezionata per la squadra di Riccardo Cocciante, è stata poi eliminata durante Live Show.

Nel 2019 l’abbiamo vista nel programma televisivo Ora o mai più, durante il quale è stata affiancata dal coach Red Canzian.

Nell’autunno del 2019, ha preso parte alla nona edizione di Tale e quale show e, nello stesso anno, ha fatto una dolorosa confessione, ammettendo di aver sofferto per molti anni di depressione dopo il successo da adolescente con i Gazosa. Una fama ottenuto quand’era troppo giovane e che non è stata in grado di gestire al meglio.