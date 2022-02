Ecco com’è una donna che nessun uomo lascerebbe mai

Ecco come dovrebbe essere e quali caratteristiche dovrebbe avere la donna che nessun uomo lascerebbe mai.

Il profilo che stiamo per descrivervi è molto più complesso del profilo di una donna ideale. Ogni uomo è diverso e desidera al suo fianco un tipo di donna che si avvicina al suo standard ma la donna che nessun uomo lascerebbe ha delle caratteristiche che tutti gli uomini desiderano trovare in una donna.

Uomini e donne sono diversi. Anche se si attraggono, per certi versi sono distanti anni luce, come Venere e Marte per l’appunto, come sono stati definiti dallo scrittore John Gray. Gli uomini fanno fatica a decifrare questo universo intriso di sensibilità in cui abita il gentil sesso. Per contro per una donna potrebbe essere molto più semplice entrare nelle grazie di un uomo. Quest’ultimi sembrano avere delle esigenze alle quali non vogliono venire a patti e quindi qualsiasi donna in grado di realizzare le condizioni che stiamo per dirvi, per un uomo è una donna che non andrebbe lasciata mai.

Ecco cosa fa una donna che nessun uomo lascerebbe mai

La risposta è meno carnale di quanto si possa immaginare. E’ vero che gli uomini danno molta importanza alla sessualità nel rapporto, ma oggi vogliamo dilungarci sugli aspetti psicologici delle donne che attraggono un uomo. Se una donna possiede queste caratteristiche per un uomo è praticamente la donna perfetta da non lasciarsi scappare.

Non perde la calma

Gli uomini si sentono al sicuri con donne che sanno mantenere il sangue freddo in qualsiasi situazione. Le donne che sono spesso in crisi e hanno poca fiducia in se stesse sono meno attraenti per l’uomo che desidera al suo fianco un essere gentile ma forte da poter ammirare e sulla quale poter sempre contare. Piuttosto che perdere la calma di fronte ad un uomo vai a fare una corsa, mettiti un cuscino sul viso e urla oppure fai esercizi di meditazione ma non mollare.

E’ intelligente

Gli uomini sembrano attratti solo dalla bellezza ma in realtà sono molto più attratti dall’intelligenza di una donna. Gli uomini amano essere sorpresi e corteggiati ma con finezza, qualcosa che solo una donna astuta sa come fare.

E’ leale ed onesta

Anche per gli uomini la lealtà e l’onestà è un pilastro per una relazione perfetta. Bugie e poca trasparenza non portano a niente di buono, potrebbero alimentare solo sospetti e gelosie che culminerebbero in conflitti che si potrebbero evitare. Un clima di sfiducia porta il rapporto al tracollo, meglio prediligere una sana ed aperta comunicazione.

E’ dolce e premurosa

Anche gli uomini che si vogliono mostrare dei veri duri si sciolgono davanti alle attenzioni amorevoli di una donna. Tutti abbiamo un bisogno d’amore che vogliamo colmare e un partner che ci dimostra le sue emozioni e ciò che prova per noi può solo farci immensamente piacere.

Supporta il partner

Anche se la donna è considerata il gentil sesso, molti uomini non vogliono essere la parte forte della coppia anche perchè questo implica una serie di responsabilità che loro dividerebbero con piacere con la partner. Anche gli uomini hanno bisogno di sostegno e comprensione, anche se non lo danno a vedere. Gli uomini apprezzano molto una donna che sa come essere parte viva del rapporto e sa come aiutare e supportare il partner in caso di bisogno.

Sa ridere e divertirsi

Le donne troppo musone e suscettibili solitamente spaventano gli uomini. Una donna che possiede umorismo e ha voglia di lasciarsi andare ogni tanto senza mostrarsi eccessivamente seria ed impeccabile sembra essere molto attraente. Ridere aiuta a trasformare le situazioni più difficili in momenti meno pesanti e felici.

Ha fiducia in se stessa

Una donna che mostra di essere decisa, di sapere cosa desidera e che sa come raggiungere i suoi obiettivi è d’ispirazione per un uomo. Tutti noi dovremmo essere i primi fan innamorati di noi stessi. Se non ci amiamo noi non lo faranno neanche gli altri.

Non condividere i segreti della coppia

Agli uomini le confidenze che si fanno le donne in amicizia non piacciono affatto. Il punto è che sanno di essere il tema centrale dell’argomento e il fatto di sentirsi sotto giudizio non è piacevole. Ogni uomo vorrebbe che la sua vita privata restasse privata e che l’intimità di coppia non evadesse al di fuor della coppia.