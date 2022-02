Cosa ci fanno insieme il riso, il tonno e la senape? Scopritelo con noi

Un primo piatto diverso dal solito per forma, consistenza e sapore: i tortini di riso con tonno e salsa alla senape sono geniali

Cosa c’entra la senape con il riso, vi starete chiedendo? Tantissimo, rispondiamo noi, perché questa è una ricetta decisamente diverso dal solito, molto originale ma anche molto semplice.

I tortini di riso con tonno e salsa alla senape sono un primo piatto freddo o almeno a temperatura ambiente per un pranzo originale.

Tortini di riso con tonno e salsa alla senape, tutti i passaggi

Per facilitarvi la vita, preparate i tortini di riso in largo anticipo, anche il giorno precedente. Dopo averli sformati basterà avvolgerli nella pellicola alimentare e tenerli in frigo. Prima del servizio, scaldateli leggermente in forno o al microonde e poi copriteli con la salsa alla senape.

Ingredienti (per 4-6 persone):

300 g di riso

250 g di tranci di tonno in olio d’oliva

2 uova

30 g di ricotta vaccina

1 scalogno

scorza di limone grattugiata

100 g di parmigiano grattugiato

1 ciufffetto di prezzemolo

sale q.b.

Per la salsa

1 cucchiaino pieno di senape

1 limone

60 ml di olio extravergine

sale q.b.

zucchero semolato q.b.

Preparazione: tortino di riso

Fate bollire il riso in una pentola già salata scolandolo un paio di minuti prima che arrivi al dente, quindi circa 15 minuti di cottura.

Quando è pronto, scolatelo e versatelo in una ciotola insieme ai tranci di tonno spezzettati a mano (ma senza il loro olio di conservazione), alle due uova, al parmigiano.

Aggiungete anche lo scalogno pelato e tritato finemente insieme al prezzemolo, la scorza grattugiata di mezzo limone non trattato, la ricotta e un pizzico di sale. Il consiglio è quello di assaggiare il tonno per capre quanto è già sapido.

Mescolate bene tutto e assaggiate per capire se manca qualcosa. Poi dividete il composto in stampini da muffin unti con un filo di olio e schiacciare leggermente. Se poi usate gli stampini in silicone oppure antiaderenti, anche meglio.

Cuocete i vostri tortini di riso in forno già preriscaldato a 190° per circa 18-20 minuti. Alla fine devono risultare dorati in superficie. Sfornateli e lasciate riposare ancora negli stampi per una 10 minuti prima di sformare.

Intanto preparate la salsa alla senape. Pelate al vivo il limone dal quale avete ricavato la scorza e dividetelo in spicchi eliminando tutti i semi. Versate nel frullatore insieme ad un cucchiaino raso di sale e mezzo cucchiaino di zucchero.

Azionate il frullatore alla massima velocità e poi aggiungete l’olio a filo come quando preparate la maionese. Quando è tutto ben amalgamato, unite anche la senape, mescolate ancora velocemente e versate in una tazza tenendo in frigo fino al momento del servizio.

Subito prima di portare in tavola, velate i vostri tortini con la salsa e buon appetito!