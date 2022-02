Test delle Qualità | Quale parte del tuo carattere viene spesso fraintesa?

Con il test delle qualità scoprirai quale aspetto del tuo carattere può essere facilmente frainteso dalle persone che ti circondano.

Ogni individuo risulta estremamente complesso a livello psicologico. Le sfumature del nostro carattere sono moltissime e, soprattutto, non emergono tutte con la stessa forza. Ogni carattere ha quindi dei lati predominanti e degli aspetti secondari.

Le qualità predominanti sono quelle che si manifestano con più forza e soprattutto con maggior frequenza. Per questo motivo hanno un maggiore impatto sulla nostra vita sociale.

Le persone che hanno a che fare con noi, infatti, finiscono per interfacciarsi quasi esclusivamente con i tratti predominanti del nostro carattere e molto meno spesso con le sfumature più intime, che manifestiamo in privato.

Ovviamente i tratti forti del nostro carattere possono essere fraintesi perché sono molto definiti. Non potendo essere ignorati vanno necessariamente interpretati ma, proprio in virtù della loro forza, talvolta possono colpire le persone in maniera negativa.

Quale tratto del tuo carattere è il più controverso?

Test delle Qualità Fraintese

Per eseguire questo test ti chiediamo di non riflettere a lungo e di scegliere uno di quattro elementi che ti proponiamo. Scegli quello che ti attrae di più o che pensi possa rappresentare meglio il tuo carattere.

1 – Il Cubo di Rubik

Il cubo di Rubik è uno dei rompicapo più famosi e universali del mondo. Si tratta di una sfida all’intelligenza e alla manualità di una persona.

Se pensi che questo simbolo ti rappresenti meglio degli altri significa che il tuo tratto distintivo è l’intelligenza a cui spesso si accompagna anche una buona dose di ambizione.

Sei una persona che si ingegna in ogni modo per comprendere le situazioni e agire per trovare soluzioni innovative ai problemi che si presentano.

La tua intelligenza è fuori dal comune, anche perché la alleni costantemente. Molte persone potrebbero pensare però che sei una persona snob e troppo intellettuale, che cerca di mettersi in mostra e umiliare gli altri.

Cerca di non farti toccare da questi giudizi ma cerca soprattutto di non porti mai in modo da far sentire stupidi gli altri, anche se pensi che lo siano. Umiliare le persone non è mai un buon modo di costruire relazioni sociali!

2 – La Corona

La corona è il simbolo della superiorità e dell’eccellenza. Chi indossa la corona è una persona speciale che viene posta al comando di un ampio gruppo di persone e investita di moltissimi onori e responsabilità.

Se hai scelto la corona significa che possiedi una grande volontà e una grande forza di carattere. Sei in grado di prendere decisioni importanti assumendoti pesanti responsabilità.

Il tuo carattere deciso però può venire interpretato come egoista ed egocentrico. Potresti dare l’impressione di voler primeggiare sugli altri e che il tuo obiettivo sia far valere soltanto le tue opinioni e i tuoi desideri.

Se sei stata spesso accusata di questo significa che dovresti rivedere il tuo modo di porti nei confronti delle persone. Se però, dopo un’attenta e onesta analisi dei tuoi comportamenti, non ti sembra di avere atteggiamenti che possano essere condannati, dovresti andare avanti con il tuo modo di fare. Del resto, si è sempre un po’ soli sul trono.

3 – La Mano che porge il Cuore

La mano che porge il cuore rosso è un simbolo di generosità e di amore nei confronti del prossimo, ma anche di grande onestà e gentilezza nell’esprimere i propri sentimenti.

Se hai scelto questo simbolo significa che sei una persona estremamente generosa che tende a prendersi cura degli altri e, in generale, delle persone che soffrono.

Non ti tiri mai indietro quando hai la possibilità di fornire il tuo aiuto materiale o il tuo sostegno spirituale. Sei convinta che solo se tutti facciamo la nostra parte la società potrà essere, in futuro, migliore di come è oggi.

Purtroppo, però, non tutte le persone sono dotate dei tuoi stessi valori. Molto spesso si pone sempre in maniera estremamente gentile e cortese viene considerato debole e facilmente raggirabile, cioè una persona di cui si può facilmente approfittare.

Il nostro consiglio è di non dare mai per scontato che le persone intorno a te siano buone o animate di buoni sentimenti. Anche se non te ne sei resa conto, infatti, è molto probabile che tu in passato abbia incontrato persone che abbiano deciso di approfittarsi di te e del tuo buon cuore.

4 – La Rosa sotto la Campana di Vetro

La rosa sotto la campana di vetro rappresenta la bontà, la bellezza spirituale e tutti i buoni sentimenti che animano una persona.

Se hai scelto questo simbolo significa che sei una persona estremamente sensibile, molto predisposta all’empatia nei confronti del prossimo. Sei in grado di immedesimarti nelle situazioni di vita delle persone che hai accanto. Addirittura soffri per i loro dolori e ti esalti per i loro successi.

Purtroppo le persone sensibili come te non hanno vita facile. Spesso infatti questo tratto della personalità viene considerato dagli altri come sintomo di una personalità infantile ed estremamente debole.

Forse ti hanno detto che piangi troppo, che prendi troppo a cuore le cose che ti accadono, che ti infervori per tutto. Ti sveliamo la verità: se ti hanno detto queste cose hanno perfettamente ragione.

Quello di cui devi convincerti, però, è che non c’è assolutamente niente di male nell’essere molto sensibile. L’importante è evitare che le persone male intenzionate possano approfittarsi di questo bellissimo aspetto del tuo carattere!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.