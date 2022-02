Terzo figlio per l’amatissima attrice: il dolce annuncio in diretta

Terzo figlio per l’amatissima attrice: dopo 5 anni di matrimonio e due figli allarga nuovamente la famiglia, il dolce annuncio.

Sposata da cinque anni con un regista, già mamma di Caterina Maria e Pietro Maria, nati rispettivamente nel 2018 e nel 2019, l’amatissima attrice annuncia di essere incinta del terzo figlio. Il lieto evento è previsto per l’estate 2022 e sarà un maschio che andrà a rendere ancora più bella e numerosa la famiglia dell’attrice, protagonista di diverse fiction di successo.

Il dolce annuncio è arrivato in tv, durante una lunga e bellissima intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo. Al settimo cielo, l’attrice ha deciso di condividere la sua gioia con il pubblico del programma di Silvia Toffanin.

“Aspetto un maschietto”: l’annuncio della terza gravidanza dell’ex Miss Italia a Verissimo

Bellissima e in splendida forma, l’ex Miss Italia, oggi una delle attrici più amate della fiction italiana, a Verissio, ha annunciato che tra pochi mesi diventerà mamma per la terza volta. Lei è Giusy Buscemi che, dopo essere stata eletta la più bella d’Italia, ha deciso di dedicarsi alla recitazione. Esattamente come Francesca Chillemi che, dopo Che Dio ci aiuti, è anche la protagonista di Viola, una nuova fiction in cui recita accanto a Can Yaman e che sarà trasmessa prossimamente, anche Giusy Buscemi ha scelto di diventare un’attrice.

Attualmente in onda con “Doc – Nelle tue mani” in cui recita accanto a Luca Argentero e Matilde Gioli, nel salotto di Verissimo, la Buscemi ha anche parlato della sua vita privata. Sposata dal 2017 con Jan Michelini, regista che ha diretto Doc-Nelle tue mani, Un passo dal cielo, I Medici, Don Matteo, Giusy è mamma di Caterina Maria e Pietro Maria. Nell’estate del 2022, però, la famiglia si allargherà ancora.

“Qui si danno solo belle notizie e allora diciamolo: sono incinta, io e Jan aspettiamo il terzo figlio” – ha spiegato la Buscemi che sul set di Don Matteo ha conosciuto il marito Jan Michelini. “Mia figlia, la più grande, voleva una sorellina ma io e mio marito le abbiamo detto che sarà l’unica principessa di papà. Crescerà la quota maschile ora in casa. Sono molto contenta, è arrivato un po’ a sorpresa ma come tutte le cose che mi sono successe nella vita bisogna saperle accogliere, anche per lasciarsi sorprendere”, ha concluso Giusy.

Dopo Clizia Incorvaia diventata mamma per la seconda volta con la nascita del piccolo Gabriele, il mondo dello spettacolo è pronto ad accogliere un altro frutto di un grandissimo amore.