Come preparare la pasta fresca senza glutine in casa: i tre errori più gravi

La lavorazione della pasta fresca senza glutine in casa è uguale a quella classica, ma servono alcune attenzioni in più

Buona come quella classica ma più sana perché possono davvero mangiarla tutti. La pasta senza glutine fatta in casa non è più difficile da preparare di quella normale, ma richiede alcuni passaggi precisi perché altrimenti il vostro sforzo non serve a nulla.

L’errore peggiore da commettere è quello di non denaturare la farina, per trasformarla in quello che ci serve. Un’operazione obbligatoria quando usiamo le farine di legumi, ma in realtà consigliata sempre.

In fondo è anche semplice da fare: versate la farina in una teglia, livellatela e lasciatela in forno a 90° per 3 ore C. Un passaggio che serve per modificare la struttura delle proteine, ottenendo alla fine qualcosa di simile al glutine.

Altro errore gravissimo è quello di non avere per le mani una dose corretta di acqua quando impastate. Non tutte le farine la assorbono nello stesso modo e quindi non esiste una regola generale. La prima volta che provate, tenete una brocca o una bottiglia vicino a voi e versatela a filo fino a quando le farine ne hanno assorbito a sufficienza. In fondo si tratta di prendere un po’ di pratica.

Le farine senza glutine danno vita ad un impasto delicato e quindi la possibilità che si rompa mentre lo stendete è maggiore rispetto ad un impasto classico a base di uova, acqua e farina. E allora come rimediare? Mescolando all’impasto un po’ di gomma di xantano o farina di semi di carruba che trovate in farmacia oppure nei negozi di prodotti biologici. Entrambi renderanno l’impasto più elastico e quindi maneggevole senza problemi.

Come preparare la pasta fresca senza glutine in casa: una ricetta imbattibile

Vediamo insieme una ricetta base per preparare la pasta fresca senza glutine e senza errori. Servono 100 g di farina di riso o di quinoa, 300 g di farina di grano saraceno, 4 uova, 1 cucchiaio d’olio extra vergine d’oliva 1 pizzico di sale e un po’ di acqua.

Come per la pasta fresca tradizionale, setacciate le farine in una ciotola e fate un buco al centro. Poi rompete un uovo alla volta, sbattetelo leggermente in un piatto e versatelo all centro della fontana di farina.

Unite anche il sale e l’olio iniziando ad amalgamare l’impasto direttamente con le mani, portando la farina verso il centro fino a quando è assorbita dai liquidi. Lavorate la pasta fresca senza glutine aggiungendo un po’ di acqua alla volta, fino ad ottenere un impasto liscio e maneggevole.

Quando avete formato la classica palla, tagliatela a pezzi e tirateli con la macchina per la pasta, a manovella oppure elettrica formando le sfoglie e poi dando il formato che volete.