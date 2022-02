Gli errori da non fare quando si sceglie una maglia da abbinare ai jeans

Facile dire che “i jeans stanno bene con tutto” cioè, in teoria, sì ma in pratica non è propriamente così. Vediamo oggi gli errori che tutte commettiamo – più o meno spesso – quando decidiamo di indossare un paio di jeans.

Blu, neri, slavati, skinny, oversize, strappati, boyfriend e molti altri, le tipologie di jeans esistenti quasi non si contano più ed è bello così. In primis quindi bisogna scegliere il modello più adatto alla stagione, al contesto ed al nostro umore e poi capire cosa sia meglio abbinarci. Scopriamo cosa evitare assolutamente e quando perché queste piccole attenzioni fanno la differenza sempre.

Gli errori da evitare con i nostri amati jeans

No ai pullover mini se si hanno più di trent’anni ma non perché si vada nel baratro della vecchiaia (ancora lontanissima) ma solo perché queste maglie mini se portate fuori dai caldi contesti di barca e spiaggia appaiono come una vana ricerca di fermare il tempo ai venticinque anni. Non c’è alcun senso visto che ogni età ha qualcosa di meraviglioso e che l’importante è stare bene con sé stesse. Meglio puntare sul ritorno dei cardigan over come mostrato ultimamente dalle influencer più note.

Se è sempre un’ottima idea quella di abbinare una camicia bianca – da movimentare con un gilet o una maglia con scollo a V per uno stile college che non tramonta mai – accostare una camicia nera con i jeans è invece un po’ deprimente. Meglio lasciarla per il match con pantaloni ton sur ton o con una gonna mini in pelle.

Per quanto fosse super cool nei primi anni Duemila, infilare i jeans dentro gli stivali al momento è uno degli outfit più strani che si possano vedere in giro. Una sneakers alta, un tacco a spillo argentato, un tronchetto color panna in pelle, la scelta è molta quindi non ci sono scuse.

Se i jeans sono molto chiari abbiamo il via libera per maglie morbide (a collo alto andranno benissimo viste le giornate ventose) nelle stesse tonalità che possono variare da un azzurro cielo ad un rosa baby fino ad un giallo canarino. Questo ovviamente vale anche quando i jeans sono particolarmente scuri, da evitare gli eccessivi contrasti di colore perché infastidiscono al solo sguardo e stanno male.

Silvia Zanchi