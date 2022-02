Come realizzare il perfetto dewy highlighter per ottenere l’effetto rugiada

Tra le tendenze make up del 20220 non possiamo non citare il dewy highlighter. Ma sai come si realizza? Te lo spieghiamo noi.

La primavera sta arrivando e quindi al via la stagione dei colori, del sole, della luce. Non a caso, la nuova tendenza make up sarà il dewy highlighter. Conosciuta anche come la cugina meno strong dello strobing, questa tecnica illumina il viso senza creare contrasti, fino ad ottenere l’effetto rugiada.

Dewy infatti letteralmente significa rugiada ed in effetti questa tecnica, proveniente dell’Oriente, trae ispirazione proprio dalla rugiada che si posa sui fiori in inverno: le gocce sembrano quasi cristallizzate, riflettono i raggi solari e rendono luminose tutte le superfici su cui si posano. Allo stesso modo, questa tecnica di make up premette di ottenere una pelle “effetto rugiada”. Ma come si ottiene? Te lo spieghiamo noi.

Tutto ciò che c’è da sapere sul dewy highlighter

Come dicevamo, questa tecnica di make up ruota intorno all’illuminante, che però deve essere applicato in alcuni punti del volto. Quali sono? Eccoli:

Zigomi: il segreto è inizia dallo zigomo alto e sfumare il prodotto man mano che ti avvicini alla linea delle sopracciglia. In questo modo potrai sollevare la linea delle guance ottenendo così un effetto lifting molto naturale.

il segreto è inizia dallo zigomo alto e sfumare il prodotto man mano che ti avvicini alla linea delle sopracciglia. In questo modo potrai sollevare la linea delle guance ottenendo così un effetto lifting molto naturale. Arcata sopraccigliare: in questo modo è possibile “aprire lo sguardo”.

in questo modo è possibile “aprire lo sguardo”. Arco di cupido: in questo modo le nostre labbra sembreranno decisamente più carnose

in questo modo le nostre labbra sembreranno decisamente più carnose Angolo interno dell’occhio: gli occhi avranno decisamente una luce diversa così.

Ma come fare quindi per realizzare un perfetto dewy? Te lo spieghiamo passo dopo passo.

1. Applica la crema idratante o il siero illuminante

Per prima cosa bisogna idratare la pelle: questa prima fase è particolarmente importante perché lo strato superficiale dell’epidermide è particolarmente delicato e necessita di essere nutrito regolarmente. Quindi applicare la crema idratante, oppure il siero illuminante, serve per ottenere una pelle più elastica, su cui quindi sarà decisamente più facile applicare il trucco. Questa regola andrebbe tenuta a mente sempre, non sono per ottenere un dewy highlighter perfetto.

Crea la base trucco

Il secondo step consiste nel realizzare una base uniforme e compatta. Come? Con fondotinta (oppure anche bb cream, in base alle esigenze) e correttore. La prima cosa da fare è applicare il correttore sotto gli occhi e nelle zone del viso in cui sentiamo l’esigenza di nascondere le imperfezioni. Fatto ciò, il nostro scopo sarà dare alla pelle uniformità, ecco perchè bisogna passare al fondotinta.

Donare tridimensionalità al viso

A questo punto sarà necessario donare tridimensionalità al viso. Come farlo? Con l’aiuto di bronzer e blush su zigomi e tempie. Chi lo vuole, può anche realizzare un leggero contouring (ma non è indispensabile).

Rendi la tua pelle luminosa

Adesso arriva il bello. Parola l’ordine: luce. Possiamo procedere finalmente con l’applicazione degli illuminanti, in polvere o in crema, ovviamente da applicare solo sulle zone strategiche di cui abbiamo parlato prima. Il colore degli illuminanti deve essere scelto tenendo conto del sottotono della pelle, freddo o caldo.

Dai un tocco di colore al tuo make up con blush e bronzer

Per ottenere un perfetto make up dewy highlighter non è sufficiente illuminare, ma è necessario anche dare un po’ di colore. Per farlo, ci basterà applicae una piccola spolverata di bronzer in corrispondenza degli zigomi e delle tempie per dare movimento ai lineamenti del viso ed aggiungi del blush sulle guance.

Ovviamente non dimentichiamoci del make up occhi, che può essere rappresentato anche solo da un velo di mascara, in modo da realizzare un look nude il più naturale possibile.