Amici 21, il serale è sempre più vicino: la scelta cambia tutto

Amici 21 prosegue con la sua avventura e la strada del serale si avvicina sempre di più, ma la scelta del pubblico cambia ogni cosa.

Amici 21 si è rivelato essere l’ennesimo successo targato Maria De Filippi. Quest’edizione, infatti, sembrerebbe non aver nulla da invidiare alla precedente, che si è rivelata essere campione di ascolti. Basti pensare, infatti, che per questo motivo Mediaset ha scelto di anticiparne la messa in onda a settembre scorso, quando di solito la trasmissione ritornava in onda verso ottobre.

Quest’edizione ha dato la possibilità a giovani talenti di farsi conoscere ed apprezzare dal grande pubblico, che non vede l’ora di poterli ammirare durante la fase serale del programma. Per questo motivo il team di insegnanti sta lavorando sodo per selezionare gli allievi che sono in grade di poter affrontare una fase simile. Alcuni sono d’accordo su eventuali scelte, mentre altri decisamente no.

Un esempio tra tutti sono Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, gli insegnanti della sezione canto. I due sono completamente agli antipodi, avendo giudizi del tutto differenti sugli allievi e in particolar modo lo hanno dimostrato durante il corso di queste settimane. Così ci siamo chiesti: ma il pubblico da che parte sta?

Amici 21: team Rudy Zerzi o Anna Pettinelli? Il pubblico ha parlato

Così, per trovare una risposta a questa domanda, abbiamo deciso di lanciare un sondaggio online sui nostri canali social in merito ai due insegnanti di Amici di Maria De Filippi, chiedendo ai nostri lettori di esprimere la loro preferenza in merito a Rudy Zerbi ed Anna Pettinelli. I risultati non si sono fatti attendere, ma prima di rivelarvi che cosa ha decretato il pubblico della rete, è opportuno fare alcune precisazioni a riguardo.

La prima è che questo sondaggio non vuole in alcun modo influenzare il giudizio dei lettori, ma è stato ideato con l’unico scopo di intrattenerli. Inoltre, il risultato è stato stabilito attraverso una media di voti ricevuti, sia in positivo che in negativo, ed in fondo a questo articolo trovate tutte le relative percentuali. Chiarito ciò vediamo chi è riuscito ad ottenere il maggior numero di preferenze.

Ad avere la meglio è stato Rudy Zerbi, che ha totalizzato il maggior numero di preferenze da parte dei nostri lettori. Segno che le sue scelte, secondo il loro parere, sono state quelle più vicine ai loro gusti e modi di fare. Senza contare che nella squadra di Zerbi c’è anche il cantante LDA, figlio di Gigi D’Alessio, che per il pubblico senza alcun dubbio merita la maglia oro del serale.

Anna Pettinelli purtroppo non è riuscita ad ottenere il favore del pubblico, ma non è detto che durante la fase serale del programma non cambi idea sui suoi modi di fare e sul percorso intrapreso per i giovani artisti sotto la sua tutela.