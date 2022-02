Il dolce di Pasqua con cui stupire tutti: una specialissima focaccia

C’è un dolce buonissimo e semplice da cucinare che a Pasqua può fare davvero la differenza. Poche mosse e stupirete tutti

Quando arriva Pasqua tutti pensano alla colomba e alla pastiera napoletana, dimenticando che c’è un dolce altrettanto buono e anche facile da preparare anche se serve un po’ di pazienza.

Stiamo parlando della focaccia pasquale, perfetta per chiudere il pranzo di Pasqua ma non solo, anche per rallegrare qualsiasi altro momento in famiglia.

Si tratta di un lievitato a base di farina, lievito, uova, burro e zucchero, morbido e profumata per venire incontro ai gusti di grandi e piccini.

Si tratta di un dolce più leggero e molto meno impegnativo di una pastiera napoletana, ma di certo farà il suo figurone!

Focaccia pasquale, il dolce di Pasqua

La focaccia pasquale è perfetta anche da portare in giro a Pasquetta per la classica gita fuori porta. Basterà conservarla sotto una campana di vetro oppure avvolta con pellicola da cucina.

Ingredienti

250 g di farina Manitoba

250 g di farina 00

6 tuorli

150 g di burro

25 g di lievito di birra fresco

170 g di zucchero semolato

acqua tiepida q.b.

1 pizzico di sale

zucchero in grani q.b.

Preparazione:

Setacciate insieme le due farine e in una tazzina sciogliete il lievito di birra con poca acqua tiepida. Poi in una ciotola aggiungetelo a 100 grammi di farina già mescolata e impastate velocemente formando un panetto. Quindi mettete a lievitare coperto con un canovaccio in un posto non freddo e riparato da correnti d’aria.

Quando il panetto è ben lievitato versatelo in una ciotola capiente e mescolatelo con 200 grammi farina, 80 grammi di burro già ammorbidito, 120 grammi di zucchero e 2 tuorli. Impastate tutto fino ad ottenete un composto omogeneo.

Alla fine formate una palla e adagiatela in una ciotola coperta da un panno lasciandola lievitare sempre lontano da correnti per almeno 2 ore.

Passato questo tempo, appoggiate il vostro impasto lievitato sul piano di lavoro leggermente infarinato e aggiungete gli altri 200 grammi di farina, gli altri 70 grammi di burro, il resto dello zucchero, 3 tuorli e un pizzico di sale.

Lavorate bene di nuovo l’impasto e quando avete ottenuto un composto liscio, mettete a lievitare per altre 5 ore. Passato anche il tempo dopo l’ultima lievitazione, prendete una teglia da 24 cm, imburratela e infarinatela leggermente.

Stendete la vostra focaccia pasquale, con un coltello fate una croce sulla superficie del dolce e spennellate con un tuorlo d’uovo leggermente sbattuto. Poi spolverizzatelo con zucchero in grani e infornatelo in forno preriscaldato a 180° per 60 minuti.

Quando ha preso un bel colore dorato, la vostra focaccia pasquale è pronta ma fate comunque la prova stecchino. Sfornatela, lasciatela intiepidire e poi toglietela dalla teglia per gustarla.