Ti senti incompreso? Forse fai parte dei 3 segni più difficili da capire

Gli astri ci rivelano chi sono i segni zodiacali più difficili da capire di tutto l’oroscopo. Fai parte della classifica degli incompresi?

Non sarebbe fantastico se tutti ci comprendessero pienamente senza doverci sforzare troppo di dare spiegazioni e descrivere i nostri sentimenti? Purtroppo fare in modo di essere compresi non è facile come sembra. Siamo tutte persone diverse e agiamo e pensiamo in modo diverso. Per 3 segni la situazione è davvero molto più complicata che per gli altri. Loro non vengono compresi mai.

Gli astrologi sono sicuri di poter dire con chiarezza chi sono i segni più incompresi dell’oroscopo. Questi segni hanno una personalità particolare, sono enigmatici e a tratti introversi per cui finiscono spesso col lamentarsi di non essere stati capiti.

I 3 segni zodiacali più difficili da capire

Nella vita familiare o professionale, questi segni si trovano a dover spesso affrontare questo disagio. Le loro azioni e parole vengono spesso fraintesi. Ognuno percepisce la vita a modo proprio ma questi segni più degli altri si sentono sempre fuori dagli schemi.Ecco chi sono i segni più incompresi dell’oroscopo:

1- Scorpione

Conosciamo questo segno per il suo essere misterioso e introverso, caratteristiche che lo rendono particolarmente difficile da capire. Fanno fatica a fidarsi degli altri e soprattutto in amore anche quando decidono di mettersi in gioco fanno fatica e questo li fa sentire frustrati e irritabili. In realtà nonostante l’apparenza, lo Scorpione non è freddo e glaciale e desidera amare ed essere ricambiato in modo totalizzante. Non accetta un rapporto che si fonda su bugie e non perdona il tradimento. Desidera una persona con la quale costruire una vita insieme e condividere tutto. Un rapporto che si basa sulla fiducia. Lo Scorpione è un eterno insoddisfatto e questo complica le cose per chi lo vuole capire.

2- Pesci

I Pesci sono sensibili, sognatori instancabili, romantici come pochi. Sarebbe un partner perfetto se non si addentrasse troppo nel suo mondo fatato e surreale. Il Pesci non sa tenere i piedi per terra. Questo segno desidera costruire relazioni solide e sane ma sogna un mondo troppo fantastico e perfetto da trovare un riscontri nel mondo reale. Per lui l’amore è quello delle favole e non ammette problemi e scontri. Ha delle aspettative troppo alte e questo gli causa molte delusioni.

Il pesci è anche molto lunatico e questo incide sulla sua incomprensione. Sensibili ed emotivi di solito usano l’arte per sfogare la loro frustrazione.

3- Gemelli

l segno del Gemelli è continuamente alla ricerca di approvazione. Se non ce l’ha si sente tremendamente insoddisfatto. In coppia il Gemelli tende a voler soddisfare le sue aspettative e le espone al partner per formalizzarle andando solo a creare disfunzioni in termini di comunicazione. anche il Gemelli ha un carattere mutevole e lunatico che crea difficoltà di comprensione. Ha dei picchi di variazione di umore molto grandi, un attimo sprizza gioia e subito dopo vuole starsene da solo, non è facile comunicare con questo segno seppure sia tra i segni più conviviali e socievoli dello zodiaco. Ci vuole pazienza e perseveranza ma lo sforzo sarà premiato.