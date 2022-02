Uomini e Donne, Matteo Ranieri in bilico: la scelta è sempre più vicina

A Uomini e Donne il percorso del bel tronista Matteo Ranieri è ancora in bilico. La sua scelta è sempre più vicina? Il pubblico della rete non ha alcun dubbio a riguardo e la sua preferenza è ormai lampante.

Uomini e Donne, per quanto riguarda i protagonisti del Trono Classico, in questo momento sta indagando sui percorsi di Luca Salatino, che è stato selezionato da Maria De Filippi stessa dopo la tronista Roberta Giusti ha preferito iniziare una relazione con Samuele, e Matteo Ranieri, noto al pubblico del piccolo schermo per essere stato la scelta di Sophie Codegoni, attualmente impegnata al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, con cui purtroppo le cose non sono andate come sperato dopo la fine del loro percorso negli studi Elios di Roma.

Il percorso di quest’ultimo purtroppo non è tutto rose e fiori, in quanto era rimasto con soltanto due corteggiatrici: Denise e Federica. Con la prima si sono create non poche incomprensioni, in quanto dopo la fine delle registrazioni restava a scambiare quattro chiacchierare con Armando Incarnando mandando su tutte le furie il tronista. L’episodio si è ripetuto un paio di volte fin quando lei non ha deciso di abbandonare il programma, accusando la redazione di aver montato il tutto per creare dinamiche all’interno del programma ed invitando Matteo, qualora avesse piacere, a sentirsi al di fuori degli studi.

Con Federica, invece, le cose non sono andate decisamente meglio. Ecco per quale motivo.

Matteo Ranieri sceglie Federica a Uomini e Donne? Il pubblico non ha dubbi e si sbilancia

Con Federica Aversano, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, le cose non sono andate per il verso giusto, in quanto la loro conoscenza ha attraversato momenti fatti di alti e bassi, ma sembrerebbe che i due siano riusciti a trovare la giusta chiave di incontro ma il destino non è stato dalla loro parte in quanto durante l’ultima registrazione lei non è riuscita ad entrare in studio, annunciata dopo lo spazio dedicato ad Ida Platano, che è cambiata molto durante il corso di questi anni, in quanto la sua temperatura si è rivelata essere piuttosto alta e per ragioni di sicurezza è stata rimandata a casa.

Il percorso di Matteo Ranieri è in bilico in quanto è rimasto con una sola corteggiatrice, quindi i possibili risvolti sono tre: il primo è quello di abbandonare e mettere un punto al suo percorso. Il secondo è quello di chiamare altre corteggiatrici sperando di trovare qualcuna che sia in grado di fare breccia nel suo cuore e l’ultima è che scelga Federica Aversano. Così abbiamo chiesto ai nostri lettori se il bel tronista dovesse fare o meno la sua scelta e le reazioni non si sono di certo fatte attendere.

Prima di rivelarvi che cosa hanno avuto, è giusto fare alcune importanti precisazioni. La prima è che questo sondaggio è stato ideato con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare il giudizio che hanno sui personaggi in questione. La seconda è che il risultato è stato stilato attraverso una media di voti ricevuti, sia in positivo che in negativo, ed in fondo a questo articolo trovate tutte le relative percentuali.

Detto questo scopriamo subito qual è la stata la preferenza dei nostri lettori: per loro, senza alcun dubbio, Matteo dovrebbe scegliere Federica. Evidentemente, la sensazione di Maria De Filippi su questa storia sembra essere condivisa anche dal pubblico stesso.