Test del Trucco Glamour | Qual è la caratteristica più affascinante che hai?

By

Con questo test il make up glamour che preferisci verrà utilizzato per analizzare la tua personalità e cosa amano gli altri di te!

Quando realizziamo o facciamo realizzare sul nostro viso un make up glamour è perché ci stiamo preparando a un’occasione particolare. Questo significa che vogliamo certamente apparire al meglio e fare colpo, ma cosa comunichiamo con il nostro make up?

Per le donne il make up è un’arma potentissima per esprimere al meglio la propria personalità. Attraverso il trucco, infatti, si riescono a mettere in luce vari aspetti del nostro carattere e ad apparire sempre diverse.

Esistono diversi tipi di make up: c’è il trucco correttivo, il trucco teatrale, il trucco per “uso quotidiano” e ovviamente il trucco glamour.

Ognuno di essi viene realizzato per ottenere determinati scopi e far apparire il volto in un certo modo. Tra tutti, il trucco glamour è quello che punta più di ogni altro ad affascinare l’osservatore enfatizzando i tratti del viso e attirando al massimo l’attenzione.

Esistono però vari tipi di trucco glamour, ognuno dei quali “significa” qualcosa di diverso. Quello che inconsapevolmente esprimiamo attraverso il make up è ciò che affascina di più le persone che ci osservano.

Test del Make Up Glamour

Per eseguire questo test dovrai solo scegliere il trucco glamour che preferisci. Leggendo il profilo corrispondente scoprirai cosa stai comunicando attraverso il tuo make up e quale arma stai utilizzando per conquistare gli osservatori.

1 – Dark Smokey Eyes

Lo smokey eyes è una delle tecniche di applicazione del colore più glamour in assoluto. Questo trucco conferisce allo sguardo profondità e magnetismo e sottolinea ogni espressione degli occhi.

Se hai scelto questo make up significa che ciò che ami sottolineare del tuo volto sono gli occhi. Come si dice però gli occhi sono lo specchio dell’anima, quindi esaltando gli occhi metti in mostra ciò che sei davvero e ciò che pensi.

È proprio la tua intelligenza e la tua espressività a colpire chiunque abbia a che fare con te o che abbia la possibilità di parlarti per qualche minuto. Sei anche perfettamente consapevole del tuo fascino e sai come far pendere letteralmente tutti dalle tue labbra.

2 – Old Fashioned Red Lips

Questo trucco estremamente classico si basa su un rossetto rosso estremamente appariscente. Dal momento che tutta l’intensità del make up è affidata alle labbra, il trucco occhi è mantenuto molto leggero. Solo una linea di eyeliner nero sottolinea la forma sinuosa degli occhi.

Se hai scelto questo make up significa che ciò che ti piace mettere in risalto è la bocca. Le labbra sono un potentissimo strumento di seduzione. È attraverso il movimento delle labbra che comunichiamo i nostri sentimenti, esprimiamo i nostri pensieri attraverso le parole, mangiamo e baciamo.

Tutte queste attività sono strettamente legate alla corporeità e sensualità. Significa che per affascinare le persone punti tutti sulla tua straripante capacità seduttiva. Sei davvero una femme fatale!

3 – Icy Blu Smokey Eyes

Anche se gli smokey eyes più classici vengono realizzati in grigio, nero o marrone, è possibile creare un numero infinito di varianti basate sul colore. Questo tipo di make up è di grande impatto cromatico e di sicuro esprime una personalità fuori dagli schemi.

Se hai scelto questo trucco significa che sei una persona estremamente creativa e che non ha paura di mostrarsi per quello che è.

Il tuo più grande pregio consiste nel non essere come gli altri e nell’essere perfettamente consapevole di questo. Proprio questa tua eccentricità e originalità è ciò che rimane più impresso a coloro che hanno la fortuna di frequentarti.

Sei sempre in grado di lasciare il segno e molto difficilmente qualcuno potrebbe dimenticarsi di te dopo averti incontrato!

4 – Glitter Glamour

Il glitter si utilizza molto spesso nel make up glamour. La sua particolarità consiste nell’aggiungere una grande quantità di luce al make up senza alterarne i colori.

Questo trucco consente quindi di elevare un make up tradizionale rendendolo più luminoso, più raffinato e più elegante.

Se hai scelto questo make up significa che ti piace essere indimenticabile senza esagerare. Sei una persona estremamente raffinata, che ama catturare l’attenzione ma assolutamente senza strafare.

Sei una persona estremamente intelligente e sensibile, in grado di avere sempre una percezione chiara di ciò che accade intorno a sé e di inserirsi perfettamente all’interno di qualsiasi contesto.

La tua innata eleganza e la tua capacità di fare e dire sempre la cosa giusta al momento giusto sono ciò che affascina chiunque abbia a che fare con te.

Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.