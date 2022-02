Scegli un barattolo magico: dentro c’è una previsione sentimentale per te

Il test dei barattoli magici ci darà una previsione accurata sulla tua situazione sentimentale: scegli quello che ti attira di più e scopri il messaggio per te!

Che ne dici, ti va di provare a farti guidare dal tuo istinto e da alcune forti simbologie per capire che cosa sta succedendo nella tua sfera emotiva?

Capita spesso (se non quasi sempre) di essere confusi in amore: non bisogna avere o non avere una relazione per non sapere che cosa si vuole!

Quello che volevamo dirti è che il test della personalità di oggi è aperto a tutti perché tutti, poco importa la loro situazione sentimentale, possono avere dei dubbi o delle domande.

Il nostro test, però, ti può aiutare a chiarirti un attimo le idee: ti va di provarlo?

Test dei barattoli magici: scegline uno ed il suo contenuto ci svelerà cosa succede nella tua vita amorosa

Tutti abbiamo un rapporto complicato con le relazioni ed i sentimenti: è normale, altrimenti non sarebbe divertente!

Pensaci bene: anche se sei felicemente fidanzato o sposato, a volte il tuo compagno è in grado di farti cascare le braccia per terra. Litigate o discussioni, anche su questioni importi, possono essere all’ordine del giorno.

Il nostro test dei barattoli magici, quindi, è qui per aiutarti a capire meglio la tua situazione sentimentale ed emotiva.

Sia che tu sia fidanzata o che tu sia da sola o anche se ti trovi, al momento, in una “situazione complicata“.

Ti basterà scegliere il barattolo che ti attrae di più tra i quattro che ti abbiamo proposto qui sopra. Prenditi il tempo che vuoi per decidere ma tanto sai benissimo anche tu che uno di loro ti ha proprio “catturata”.

Pronta a scoprire che cosa ti dice di te e della tua situazione il test dei barattoli magici?

barattolo con le stelle : energia, ricerca della fede e “luce” che illumina. Il barattolo con le stelle ci parla di una persona che ha di fronte a sé una situazione sentimentale decisamente “strana”. Tu vuoi qualcosa di preciso e quel qualcosa è, per l’appunto, chiarezza e precisione. Non vuoi più perdere tempo con persone che non vogliono fare niente se non metterti in difficoltà e questa è una realizzazione che è importante fare e nel momento giusto. Sei pronta per ammettere a te stessa e alle persone che ti circondano che tu sei nello spazio mentale che richiede impegno, anche e soprattutto verso sé stessi e le proprie scelte?

: energia, ricerca della fede e “luce” che illumina. Il barattolo con le stelle ci parla di una persona che ha di fronte a sé una situazione sentimentale decisamente “strana”. Tu vuoi qualcosa di preciso e quel qualcosa è, per l’appunto, chiarezza e precisione. Non vuoi più perdere tempo con persone che non vogliono fare niente se non metterti in difficoltà e questa è una realizzazione che è importante fare e nel momento giusto. Sei pronta per ammettere a te stessa e alle persone che ti circondano che tu sei nello spazio mentale che richiede impegno, anche e soprattutto verso sé stessi e le proprie scelte? barattolo con l’acqua : fluida, elegante, sempre in movimento ed impossibile da catturare. Il barattolo con l’acqua è quello che ha catturato la tua attenzione?

Bene, allora con ogni probabilità sai già che cosa ti vuole dire il test dei barattoli magici.

Sei una persona che ha grandi problemi a rimanere “tranquilla”. Per te le relazioni non sono assolutamente concrete ma più ideali, idee che si formano e che si dilatano, si espandono e, a volte, esplodono.

Hai una mente libera e non hai paura di dire quello che pensi anche se è qualcosa di particolarmente duro. Per gli altri, spesso, non è semplice starti vicino: tieni conto di questa cosa nei tuoi rapporti futuri!

: fluida, elegante, sempre in movimento ed impossibile da catturare. Il barattolo con l’acqua è quello che ha catturato la tua attenzione? Bene, allora con ogni probabilità sai già che cosa ti vuole dire il test dei barattoli magici. Sei una persona che ha grandi problemi a rimanere “tranquilla”. Per te le relazioni non sono assolutamente concrete ma più ideali, idee che si formano e che si dilatano, si espandono e, a volte, esplodono. Hai una mente libera e non hai paura di dire quello che pensi anche se è qualcosa di particolarmente duro. Per gli altri, spesso, non è semplice starti vicino: tieni conto di questa cosa nei tuoi rapporti futuri! barattolo con i fiori : no, dai, tranquilla questo non è il test che vuole chiederti in che stagione è nata la vostra coppia per sapere com’è la vostra relazione .

Questo è il test dei barattoli magici!

Sei stata attirata dal vaso con dentro fiori, foglie e piante: non sai dire neanche tu il perché! Te lo diciamo noi: amore, affetto ed amicizia. Sì, puoi non crederci in questo momento ma sei una persona che ha veramente tanto fascino sugli altri!

Non ti è capitato quasi mai di trovarti a struggerti d’amore per qualcuno (sia romanticamente che in altri ambiti) che non ti ricambiasse.

La tua situazione sentimentale, al momento attuale, ci parla di una persona che è stata sempre amata molto di più di quanto non amasse. Che sia questo il vero problema?

: no, dai, tranquilla questo non è il . Questo è il test dei barattoli magici! Sei stata attirata dal vaso con dentro fiori, foglie e piante: non sai dire neanche tu il perché! Te lo diciamo noi: amore, affetto ed amicizia. Sì, puoi non crederci in questo momento ma sei una persona che ha veramente tanto fascino sugli altri! Non ti è capitato quasi mai di trovarti a struggerti d’amore per qualcuno (sia romanticamente che in altri ambiti) che non ti ricambiasse. La tua situazione sentimentale, al momento attuale, ci parla di una persona che è stata sempre amata molto di più di quanto non amasse. Che sia questo il vero problema? barattolo con i puntini colorati: innocenza, felicità e speranza. La scelta del barattolo con dentro una miriade di puntini colorati ci dice che, in questo momento, sei una persona con il cuore pieno di fiducia ed ottimismo.

Guardi al futuro con occhi luminosi e già solo questo ti rende veramente intrigante: gli altri ti vogliono! (Ti consigliamo comunque di provare il nostro test dei chakra bloccati: scoprirai che cosa ti impedisce, veramente, di essere felice!).

Il nostro test dei barattoli magici, però, arriva con un avvertimento.

Fai attenzione alle persone che si vogliono approfittare di questa tua innocenza e speranza!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.