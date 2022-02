La scelta di Sonia Bruganelli: “Il prossimo anno non ci sarò”

Sonia Bruganelli, ospite del programma radiofonico Facciamo Finta Che di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, svela la sua scelta.

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, mamma di Silvia, Davide e Agnese e imprenditrice e donna in carriera, lo scorso 13 settembre, con molto entusiasmo, si è lanciata in una nuova sfida professionale che si sarebbe dovuta concludere a dicembre. Il successo ottenuto, però, ha spinto i vertici della Mediaset a prolungare il tutto fino al 14 marzo, giorno in cui terminerà ufficialmente il Grande Fratello Vip 2021 di cui è opinionista accando ad Adriana Volpe.

Per la Bruganelli, il ruolo di opinionista rappresenta un’esperienza nuova, ma il prossimo anno accetterà nuovamente di farlo? Nella prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, ricoprirà ancora il ruolo di opinionista? A rispondere a tali domande è proprio Sonia.

Sonia Bruganelli, la scelta sul Grande Fratello Vip

Ospite al programma radiofonico Facciamo Finta Che di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, Sonia Bruganelli ha annunciato che nella prossima edizione del Grande Fratello Vip non tornerà come opinionista. Alfonso Signorini, dunque, dovrà trovare una valida sostituta.

“Sarò sempre grata ad Alfonso per avermi scelto, però mi rendo conto che se cerco di parlare di altri argomenti tipo di libri e di altre cose non gliene frega niente a nessuno, ormai tutti mi chiedono solo di Alex e Delia, ci vorranno due anni prima che io possa parlare di qualcos’altro”, ha spiegato la Bruganelli che, al Grande Fratello Vip, ha sempre sfoggiato outfit pazzeschi.

“Forse il mio progetto futuro riuscirò a realizzarlo con Infinity perché credo che prenderà la quarta stagione de “I libri di Sonia”, per cui potrò far vedere anche che può essere carino anche leggere dei libri, avremo ospiti interessanti. Questa è una mia passione e sono contenta che in qualche modo qualcuno me ne renda merito. Poi continuo a fare la produttrice e se Dio vuole forse anche il buon Bonolis farà un programma nuovo, chi lo sa!”, ha aggiunto ancora la Bruganelli.

Per la moglie di Bonolis la cui bellezza è rimasta immutata nel tempo, dunque, l’esperienza da opinionista del padre di tutti i reality, si concluderà ufficialmente lunedì 14 marzo quando sarà eletto il vincitore dell’edizione più lunga del Grande Fratello Vip.