Ospiti improvvisi? Sistema casa in un lampo grazie a queste dritte

Scopri quali sono le astuzie da mettere in atto per delle pulizie veloci e a prova di ospiti improvvisi.

La corretta gestione di una casa, si sa, richiede tempo ed energie. E ciò vale sia per le pulizie indispensabili a mantenere l’igiene che per l’ordine che ne fa un’ambiente piacevole da vivere. Per quanto ci si sforzi di avere sempre una casa linda e pulita è però più che normale non poter contare su un ambiente sempre pronto ad accogliere ospiti. In genere, per momenti simili, si ha infatti il tempo di organizzarsi e di pulire a fondo anche gli angoli meno battuti, fornendo così una visuale della casa davvero splendente.

Tutte tecniche che ognuno di noi conosce bene ma che rischiano di andare in fumo davanti a quegli ospiti che scelgono di arrivare all’improvviso, magari annunciandosi con mezz’ora di anticipo o, ancor peggio, suonando direttamente al citofono. Ammettiamolo, si tratta di un vero e proprio incubo che per qualche strana ragione non si concretizza mai quando abbiamo appena pulito ma sempre quando la casa sembra uscita da una vera e propria battaglia. Come fare allora? Niente paura!

Ci sono delle piccole astuzie che si possono mettere in atto e che faranno la differenza consentendoti di poter andar fiera del posto in cui vivi anche davanti al più improvviso degli ospiti.

Pulizie veloci a prova di ospiti? Ecco come muoversi per non sbagliare

La prima cosa da fare quando ci si trova davanti a degli ospiti improvvisi è quella di calcolare il tempo a disposizione. Se si ha un’ora di tempo, infatti, le cose che si possono fare sono decisamente di più davanti a una telefonata che preannuncia l’arrivo in cinque minuti.

È quindi molto importante, capire le opzioni che si hanno davanti, non farsi prendere dal panico e agire di conseguenza. Vediamo quindi come agire in poco tempo toccando via via le stanze più importanti, ovvero quelle in cui solitamente si ricevono gli ospiti.

Soggiorno pulito in un lampo

In genere il soggiorno è la stanza in cui si accolgono gli ospiti. In tal caso la prima mossa da mettere in atto è quella di togliere tutto ciò che è fuori posto. Dalle coperte, ai libri, ai giocattoli, è fondamentale sgombrare per bene la zona. Dopo, se si ha ancora tempo si potrà optare per una pulizia veloce come, ad esempio, lo spolverare le zone più in vista. Se al soggiorno è collegato anche l’ingresso può essere utile togliere di mezzo scarpe e borse e pulire l’eventuale specchio.

Sala da pranzo e cucina subito pronte

In alcuni casi, in base al tipo di ospite e alla disposizione della casa, si può essere soliti usare la sala da pranzo per offrire qualcosa. In tal caso andrà pulito per bene il tavolo eliminando anche da li libri o oggetti in disordine. La cucina, specie se collegata, andrebbe arieggiata. Inoltre si dovrebbe pulire lo scarico del lavello (se non si è già fatto) e passare del sapone sulle superfici del piano cottura. Iniziare a preparare un caffè donerà inoltre un profumo piacevole.

Come fare le pulizie veloci del bagno

Gli ospiti potrebbero aver necessità di usare il bagno e nessuno vorrebbe mai presentargliene uno non perfettamente pulito. Una corsa in questa stanza è quindi d’obbligo così come lo è igienizzare il wc, passare un panno sul lavello e tirar fuori delle asciugamani per loro. Ancora una volta si dovranno togliere eventuali oggetti in disordine e, magari, arieggiare. Se si hanno più bagni e poco tempo, meglio optare per uno solo e dire che l’altro è rotto in attesa dell’idraulico. Chiuderlo a chiave eviterà pulizie extra che non si ha il tempo di fare.

Ordine anche nelle camere da letto

In queste stanze, di solito, non c’è ragione di ospitare nessuno. Ma qualora si sentisse il bisogno di avere tutto a posto si può correre a sistemare i letti, pulire le superfici in vista e fare ordine qua e là. Per le eventuali camere dei bimbi, un po’ di disordine è sempre più che normale. Motivo per cui possono essere lasciate come ultime senza troppe ansie a riguardo.

Tutti gli extra da considerare

Per poter muoversi con facilità è importante aver sempre sotto mano dei panni puliti e una o due scatole dove conservare gli oggetti sparsi qua e là per la casa. Davanti ad una chiamata improvvisa o, ancor peggio, al citofono che suona per annunciare l’arrivo di ospiti non attesi, è infatti facile andare in panico e non sapere dove riporre le varie cose. Avere un vano in cui sistemarle eviterà di correre in giro per casa senza sapere cosa fare. Quando gli ospiti saranno andati via basterà aprire quella scatola per fare ordine con tutta calma.

Queste piccole astuzie sono davvero semplici da mettere in atto e garantiscono una gestione delle pulizie veloci di casa molto più semplice. Un modo per non temere più l’arrivo degli ospiti improvvisi e per sentirsi sempre tranquilli a riguardo. Cosa che se si è già imparato a tenere sempre pulito il bagno o altre zone della casa risulterà ancora più semplice da fare.